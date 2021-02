Migrantes mexicanos en EU, sin trabajo y más expuestos al covid-19

En Estados Unidos los migrantes mexicanos llevan las de perder; no es noticia nueva. Y ahora vuelven a perder otra vez porque además de representar un número importante dentro de los millones de afectados por la crisis económica que ha dejado la pandemia mundial en ese país, fueron excluidos de la ley federal de apoyos económicos (llamada CARES Act, Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) que el presidente Trump anunció hace unos días.

Desconcierto e impotencia les dejó el anunció, al ser marginados de los apoyos mensuales de mil 200 dólares que esta semana comenzaron a ser entregados para quienes paguen impuestos. Y pese a que una parte considerable de ellos lo hace, sea con números de seguridad social falsos o números de contribuyente de terceros, no podrán hacer nada al ser inmigrantes no autorizados, así hayan contraído matrimonio con ciudadanos norteamericanos. El programa federal tiene dos candados estratégicos marcados por el sello Trump; el primero, “¿Quieres apoyo económico? ¿Cuentas con papeles? ¿No? Lo siento”. El segundo, “¿Quieres apoyo económico? ¿Eres norteamericano y pagas impuestos? Ah, ¿pero estás casado con un migrante sin papeles? Mmmm, lo siento”. No se sabe aún si la medida podría afectar a los padres de los dreamers, también conocidos como chicos DACA.

La Silla Rota investigó de primera mano, con federaciones de mexicanos migrantes en Nueva York, California, Illinois y Texas, la situación que viven allá en medio de esta emergencia sanitaria que se ha convertido en el centro de la pandemia. Nada fácil pues en gran medida repite las mismas estampas que vemos en nuestro país: desempleo, sana distancia que no existe en centros de trabajo, desinterés por proporcionar equipos de protección a empleados, no quedarse en casa frente a la necesidad económica y cuarentenas en espacios reducidos.

Por si eso fuera poco, los connacionales entrevistados advierten otro dato: las estadísticas locales por decesos a causa del covid-19 son encabezadas principalmente por mexicanos, seguidos de latinos y afroamericanos. Aunque este dato no ha destacado en las cifras generales, desde su perspectiva, consideran que no es que el #coronavirus ataque con base en un algoritmo marcado por razas; sino que es más fuerte en quienes presentan vulnerabilidades por enfermedades clínicas como diabetes, hipertensión y males cardiacos, característica principal de la población mexicana que vive allá independientemente de su estatus legal o no.

Hoy, los números generales arrojan 50 mil 243 fallecidos y poco menos de 900 mil casos positivos. El último informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores al 10 de abril, fue que en Estados Unidos 181 mexicanos murieron por covid. Esta cifra no ha sido actualizada, pero en aquella ocasión la dependencia federal advirtió que “la cifra podría ser mayor porque se basa únicamente en las estadísticas oficiales reportadas por la red consular de México en Estados Unidos”.

LEER MÁS: SUBE A 181 NÚMERO MEXICANOS MUERTOS POR COVID-19 EN EU

A continuación, la información encontrada en cuatro de los estados dentro de los once con mayor número de contagios por covid-19.

En Chicago, el coronavirus manda al ICE de vacaciones

María Luisa Romo, hidalguense de nacimiento, encabeza la Federación de Hidalguenses del medio oeste, además de la Red Global de Mexicanos Calificados y reside en los suburbios.

“Desde que inició el confinamiento el ICE informó que las detenciones iban a parar porque el personal no podría salir por su propia seguridad. No obstante, para los mexicanos con estatus irregular siempre ha sido complicada la xenofobia y conseguir empleo, pese a que este es un lugar santuario”.

“El problema es que la mayoría labora en sector de servicios, restaurantes, construcción y fábricas donde tienen facilidad para trabajar sin documentos; hoy todo eso está cerrado. Las pocas fábricas que siguen abiertas amenazan con correrlos en caso de faltar o estar enfermos; los están explotando al máximo o los corren con su vida por delante con el riesgo de contagiarse y caer hospitalizados. Hay un sector importante de la fuerza laboral que son los mexicanos que trabajan en la cocina de restaurantes, algunos siguen abiertos”.

LEER MÁS: "LOS HISPANOS SOMOS MÁS VULNERABLES EN EU Y SOLO QUIEREN NUESTRO VOTO"

“Caso diferente son los mexicanos con papeles, el área de mexicanos calificados porque la mayoría trabaja desde casa. Pero en los descansos por enfermedad se las están aplicando pues aunque no estén enfermos los corren con beneficios para que apliquen la ayuda de desempleo ¿Por qué? Porque muchas empresas se están dando cuenta que pueden hacer el mismo trabajo con alguien más barato desde el extranjero, incluso desde México”.

“En cuanto al número de decesos, viendo las gráficas a detalle si los dividimos por etnias los afroamericanos y latinos sí son un porcentaje alto, en su mayoría hombres. Escuchando a la doctora que emite esta información en Illlinois explicaba que es por la hipertensión, diabetes y enfermedades del corazón que los hace candidatos ideales a no poder pasar la etapa crítica del covid”.

“Ya tuvimos tres hidalguenses que llegaron a hospital; dos ya están en casa pero uno sigue en hospital; todos son hombres. Hubo el caso de una familia de hidalguenses que la esposa e hijas presentan síntomas de gripa y uno o dos días de calentura; pero a la siguiente semana el papá llega al hospital por covid”.

“Ahora, los funerales: el gobierno mexicano redujo gastos en los consulados. Por eso la partida que era para repatriar cuerpos de mexicanos que fallecieran por otras causas, o ahora por covid, pasan por un segundo filtro para determinar si la familia tiene o no, posibilidad de pagar un traslado de segunda que cuesta en promedio de 15 mil dólares. Antes cuando alguien se moría podrías contactar al estado origen en México y él podía o no, tener una partida para eso; la otra opción era que consulado te llevara el cuerpo a la CDMX y ya de ahí tú lo trasladabas a tu estado. Ahora no, debes pasar por una entrevista de filtro”.

En California, ¿pruebas covid para migrantes? Luego…

No es rumor. Denisse Díaz, vicealcaldesa de la ciudad de South Gate CA Los Ángeles, sabe bien de lo que habla como funcionaria pública, hija de migrantes. “Tenemos 50 días con el virus aquí, ¡Imagínate! Y apenas hace una semana logramos que nos pusieran un lugar para ofrecer pruebas sin costo y sin importar el estatus legal de la persona. Lo que si nos alarma es que todavía tenemos que trabajar, no podemos quedarnos en casa; en el condado de LA tenemos 729 defunciones desde ayer y estos números van a seguir creciendo”.

“Somos una comunidad de 90 mil, pero desde ayer tenemos 220 personas positivas. No teníamos un lugar donde hacer estas pruebas porque tristemente la comunidad migrante somos las últimas en recibir el apoyo. Por eso nos juntamos y exigimos a nuestros legisladores en Sacramento y en el Congreso que era urgente tener estas pruebas porque solo las había en áreas donde está la gente de mayores recursos. Aquí muchos de nuestros migrantes no tienen servicio de salud ¡Es muy caro! La mayoría de los indocumentados no tiene cómo ir a un doctor, van a clínicas pequeñas o se hace medicamentos en casa”.

“Desafortunadamente tenemos que educarnos los latinos. Muchos aun no entienden la gravedad de este virus por eso las principales escenas que ves son cantidades de familias que van todos al supermercado, al parque, la playa. Los 220 positivos son finalmente familias que viven bajo estrés ansiedad y miedo. Por eso se impusieron multas de mil dólares a quien se encuentre reunidos en carnes asadas y convivios, porque por increíble que parezca, todavía los hay”.

“Esta es una comunidad con alto número de migrantes, gente muy trabajadora, pero no tenemos la dicha de quedarnos en casa pese al toque de queda ¡Eso es un lujo! Porque tenemos que seguir trabajando para pagar las cuentas y la comida de las familias. La mayoría perdió empleo en hoteles, restaurantes, distribuidores de frutas y verduras que cerraron; zonas turísticas, lugares de elaboración de ropa ¡Todo eso cerró! Y quienes aún tienen empleo les redujeron sus horas por semana, por ejemplo, les bajaron de 40 a 20 horas, la mitad. Así que quienes no tienen empleo salen a buscar trabajo a los supermercados como empacadores porque están llenos; o como deliverys mensajeros de comida. La necesidad los expone al coronavirus”.

“¿Qué sucede en las casas? Que vive más de una familia porque es muy caro vivir aquí en California y Los Ángeles; y encuentras dos familias en un mismo lugar, compartiendo para pagar la renta y saliendo a trabajar; entonces si uno se enferma, toda la casa se enferma por no tener un lugar independiente dónde pasar la cuarentena, por eso hay números muy grandes de enfermos en la comunidad migrante”.

LEER MÁS: "DE 10 MIGRANTES QUE CONOZCO, 8 ESTÁN DESEMPLEADOS"

“El gobernador sí apoya mucho a la comunidad migrante. Puso dinero del presupuesto del estado de California en un fondo para quienes no pudieron tomar los cheques de estímulos que les negó el presidente Trump. Y eso dolió mucho a todos porque la mayoría perdió sus trabajos o cortaron las obras donde estaban. Yo presenté aquí una ley para que no los fueran a desalojar de sus casas por no hacer sus pagos, si la persona comprueba que fue despedida o cuida enfermos de covid; así no los podrán sacar de sus casas o negocios por no pagar la renta”.

¡Adiós remesas!

Carlos Arango, chilango de nacimiento, encabeza el Frente Nacional de Inmigrantes. “El problema es cuando termine la pandemia porque la economía será un desastre. Ya hay caída de remesas que no irán a México porque la gente no tendrá dinero para enviar a sus familias y porque el gobierno mexicano nunca ha sido solidario con su gente: ni este ni los de antes. Ahora es al revés: desde México les están mandando dinero para acá porque saben cómo están las cosas; o bien, entre familiares se envían dinero para sobrevivir, por ejemplo, de Chicago a California”.

LEER MÁS: "POR EL COVID, AHORA BUSCAMOS CÓMO SOBREVIVIR SIN REMESAS"

“La situación de los connacionales aquí en la pandemia es sencilla: si te compones sales en aplausos, si no sales en un cajón. Por encima de negros y latinos, han muerto más mexicanos. Acá el sistema de salud es privado y solo tienes acceso a él si tienes un seguro; el migrante al no tener acceso a servicios de salud no tiene identificadas las enfermedades que padece, aunado a la dieta y otros hábitos que ha desarrollado acá la comunidad mexicana”.

“A los que tienen covid pero no están graves les mandan un kit para pasar la cuarentena en casa; si están muy graves van al hospital, como sabemos están saturados. El nivel de recuperación es bueno, aunque el número de muertos es bastante alto, especialmente en lugares como Nueva York donde han muerto muchos poblanos. De los recuperados no hay una estadística para ver de qué nacionalidad son; eso solo se determinan en los fallecidos pero también se batalla con un problema étnico porque a veces los quieren identificar como raza blanca y no sabes si son latinos o no; o cuál es la historia para determinar si son latinos o específicamente mexicanos”.

“No hay funerales, el cuerpo no se puede trasladar. La gente ha tenido mucha dificultad para que los cuerpos sean trasladados a México porque aunque desea llevarlos allá, no se va a poder: es sanitariamente imposible, para empezar. Es difícil transportar un cadáver o cenizas en esta pandemia y está tomando bastante tiempo para entregar el cadáver. Lo más dramático es que la persona muere sola porque nadie la puede ver y se muere con el respirador, es una parte muy triste”.

“La orden es quédate en tu casa, no salgas; pero los trabajadores mexicanos son los indispensables y necesarios; en el campo no pueden ser sustituidos, en la ciudad trabajan en tiendas y farmacias que deben estar abiertas, están en fábricas y empacadoras, comercio informal o jardinería. La realidad es que es un privilegio quedarte en la casa pero ellos no pueden hacerlo porque viven al día”.

“Muchos aún trabajan pero sabemos de problemas en los centro de trabajo porque no se cumplen las reglas de salud y protección: a veces no usan el equipo obligatorio porque no los obligan o porque la compañía no les da los insumos. El lugar donde comen, están todos apiñonados, no hay distancia y al final contagiándose uno, se contagian todos. En las cárceles también hay grandes contagios, como la cárcel del condado donde hay muchos mexicanos contagiados ya sea por ellos o porque los custodios los contagiaron, da igual. Es una cadena interminable, el coronavirus no tiene exclusividad: a todos les pega pero tiene mayor efecto en la cárcel más desprotegida”.

Houston, Texas /¿Cuándo acabará?

Arturo Chávez preside la Federación de Migrantes en Texas y también el club migrante Frente Indígena Revolucionario. Comerciante y operador de maquina pesada, este hidalguense resume la pandemia en una frase: “no hay frontera en este tema siendo residentes, ciudadanos no ciudadanos, legales o ilegales, no hay división si tienen o no papeles. Lo que nos preocupa es que no tenemos una fecha para saber cuándo acaba y cómo movernos para no tener que vivir al día”.

“Hay gente que la han descansado, hay temor por la pandemia y casos de hidalguenses con diabetes, e hipertensión que se han contagiado, pero que están aislados y atendidos. Aquí es una ciudad santuario, pero el desempleo ha marcado mucho por eso hay restaurantes que solo están haciendo solo comida para llevar. La mayoría sobrevive pidiendo prestado como cualquier persona; aunque quienes ahorraron y lo tenían como prevención para una emergencia, están protegidos por ahora”.

“El toque de queda restringe todo; toda persona que no es policía, médico o de un servicio público no puede andar en la calla a partir de las seis de la tarde hasta las seis de la mañana. Por eso no podemos apoyarnos como comunidad migrante porque estamos acostumbrados a organizar eventos y apoyar a nuestra gente; pero en su momento lo haremos, kermeses y otros. Así que nos mantenemos en contacto solo por redes sociales, Facebook, Whatsapp, nos unimos en estos casos y nos enlazamos”.

(Ameyaltzin Salazar)