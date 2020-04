Migrantes mexicanos en EU, sin trabajo y más expuestos al covid-19

En Estados Unidos los migrantes mexicanos llevan las de perder; no es noticia nueva. Y ahora vuelven a perder otra vez porque además de representar un número importante dentro de los millones de afectados por la crisis económica que ha dejado la pandemia mundial en ese país, fueron excluidos de la ley federal de apoyos económicos (llamada CARES Act, Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) que el presidente Trump anunció hace unos días.

Desconcierto e impotencia les dejó el anunció, al ser marginados de los apoyos mensuales de mil 200 dólares que esta semana comenzaron a ser entregados para quienes paguen impuestos. Y pese a que una parte considerable de ellos lo hace, sea con números de seguridad social falsos o números de contribuyente de terceros, no podrán hacer nada al ser inmigrantes no autorizados, así hayan contraído matrimonio con ciudadanos norteamericanos. El programa federal tiene dos candados estratégicos marcados por el sello Trump; el primero, "¿Quieres apoyo económico? ¿Cuentas con papeles? ¿No? Lo siento". El segundo, "¿Quieres apoyo económico? ¿Eres norteamericano y pagas impuestos? Ah, ¿pero estás casado con un migrante sin papeles? Mmmm, lo siento". No se sabe aún si la medida podría afectar a los padres de los dreamers, también conocidos como chicos DACA.

La Silla Rota investigó de primera mano, con federaciones de mexicanos migrantes en Nueva York, California, Illinois y Texas, la situación que viven allá en medio de esta emergencia sanitaria que se ha convertido en el centro de la pandemia. Nada fácil pues en gran medida repite las mismas estampas que vemos en nuestro país: desempleo, sana distancia que no existe en centros de trabajo, desinterés por proporcionar equipos de protección a empleados, no quedarse en casa frente a la necesidad económica y cuarentenas en espacios reducidos.

Por si eso fuera poco, los connacionales entrevistados advierten otro dato: las estadísticas locales por decesos a causa del covid-19 son encabezadas principalmente por mexicanos, seguidos de latinos y afroamericanos. Aunque este dato no ha destacado en las cifras generales, desde su perspectiva, consideran que no es que el #coronavirus ataque con base en un algoritmo marcado por razas; sino que es más fuerte en quienes presentan vulnerabilidades por enfermedades clínicas como diabetes, hipertensión y males cardiacos, característica principal de la población mexicana que vive allá independientemente de su estatus legal o no.

(Ameyaltzin Salazar)