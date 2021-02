Migrantes desesperados por asilo envían a sus hijos solos a la frontera

En el campamento de refugiados más grande en la frontera de los Estados Unidos las enfermedades que afectan a los niños por el frío y las inundaciones, han obligado a padres desesperados a mandar a sus hijos solos a la frontera para salvar su vida.

De acuerdo al Washington Post, los hijos de Marili, Josué de 5 y Madeline de 3, se enfermaron cuando una tienda de campaña de nylon no fue suficiente para soportar cuando la temperatura bajó a 37 grados. El médico le dijo que había casos de congelación.

Marili y sus hijos cruzaron la frontera hacia los Estados Unidos este verano, solo para ser enviados de regreso a México y esperar su solicitud de asilo, parte de una política estadounidense de un año llamada Protocolos de protección de migrantes (MPP).

En el campamento informal con aproximadamente 1,600 solicitantes de asilo, docenas de padres han visto cómo sus hijos, durmiendo afuera en el frío, se han enfermado. Muchos decidieron ayudarlos de la única maneraque pueden: enviándolos solo a la frontera. Cuando Josué y Madeline se enfermaron, fue el turno de Marili de tomar esta decisión.

Estos casos muestran el costo humano de la política de la administración Trump y sugieren que Estados Unidos, México y las Naciones Unidas no estaban preparados para manejar muchas de las consecuencias imprevistas.Marili, que huía de la violencia de las pandillas en Honduras, sabía que los niños no acompañados eran admitidos en los Estados Unidos sin soportar la burocracia del MPP y la larga espera de meses. La madre de 29 años creía que regresar a casa sería un suicidio. Así que envolvió a sus hijos con toda su ropa de invierno donada y escribió una carta a los funcionarios de inmigración de Estados Unidos. "Mis hijos están muy enfermos y expuestos a muchos riesgos en México", escribió. "No tengo otra forma de ponerlos a salvo".

Presionó la carta en la mano de Josue, dijo, y señaló a los niños a tres agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. En el medio del Puente Internacional Gateway, el tramo a través del Río Grande que conecta Matamoros con Brownsville, Texas. "Josué me dijo:" Por favor no nos envíes ", dijo Marili, llorando al recordarlo. "Pero como madre, sabía que era la mejor decisión para ellos".

Luego miró a través de la cerca mientras sus hijos se entregaban, llorando y preguntándose cuándo volvería a verlos, esperando encontrar el camino hacia su marido. Había ingresado a los Estados Unidos y solicitó asilo antes de que se implementara MPP. Se le permitió quedarse.

En las últimas tres semanas, los migrantes y trabajadores humanitarios dicen que al menos 50 niños han hecho el mismo cruce. De tienda en tienda, las familias ahora hablan abiertamente sobre si enviarán a sus hijos y cuándo lo harán.





Los solicitantes de asilo comenzaron a dormir en el campo arbolado aquí en la base del puente internacional en agosto. No reciben asistencia de los Estados Unidos o las Naciones Unidas. En cambio, dependen de tiendas de campaña, ropa y alimentos donados por un grupo de jubilados estadounidenses y atención médica de un grupo sin fines de lucro cuyo médico se encuentra debajo de una lona azul. Funcionarios de la ONU dicen que hace meses les dijeron que el gobierno mexicano trasladaría a los migrantes a mejores condiciones. No ha sucedido.

"Comenzamos a escuchar sobre la situación, pero no teníamos la capacidad suficiente para ayudar", dijo Dora Giusti, directora de protección infantil de UNICEF en México.

"Y el gobierno mexicano seguía diciendo que los migrantes serían trasladados fuera del estado, así que estábamos esperando para ver si podíamos responder allí". La agencia de refugiados de la ONU dice que las ciudades fronterizas en el estado de Tamaulipas, donde se encuentra Matamoros, "se encuentran entre las más inseguras y peligrosas del país, lo que ha limitado nuestras acciones en el terreno".

El campamento consta de cientos de tiendas de campaña agrupadas en una vereda y un tramo de matorral a lo largo del Río Grande. Solo hay unas pocas duchas, por lo que muchas personas se bañan y lavan la ropa en el río. Un frente frío se instaló aquí durante tres días la semana pasada. Inmediatamente, los niños comenzaron a enfermarse. Los casos más comunes fueron enfermedades respiratorias.

Los padres en diferentes partes del campamento decidieron que no era justo mantener a sus hijos aquí. Algunos se unieron a un grupo de Facebook llamado Madres en busca de asilo para discutir sus opciones y lo que sucedería si sus hijos cruzaran la frontera solos.

Les preocupaba otro frente frío u otra inundación (hubo una en septiembre), o secuestros patrocinados por el cartel. Gabrielle cruzó sola el puente, llevando una bolsa de plástico con sus papeles de asilo. Sarai fue con un amigo. Valeria y su hermana, Anahi, de 7 años, cruzaron juntas, cogidas de la mano. Todos están ahora en refugios en diferentes partes de los Estados Unidos. Según la política de EE. UU., Los niños que ingresan al país sin acompañante son puestos bajo custodia del gobierno hasta que las autoridades puedan conectarlos con familiares a los que pueden liberar.

Con información del Washington Post