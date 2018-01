TWITTER

Miércoles negro con lluvia de reclamos para Donald Trump

No fue buen día para el presidente de EU, pues sus polémicos tweets y las diferentes acusaciones de sus ex colaboradores lo mantuvieron ocupado

04/01/2018

Trump aprovechó para atacar con dureza al régimen de los ayatolás. (Tomada de la web)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump inició este 2018 con una desenfrenada ofensiva en twitter pues atacó a Pakistán, los territorios palestinos, Irán y a Corea del Norte.

El primer tweet fue para Pakistán, debido a la desconfianza que Washington siente hacia Islamabad. Los antecedentes del distanciamiento datan del año 211, cuando EU ni siquiera les informó de la operación contra Osama Bin Laden, por lo que Trump tuiteó, "Estados Unidos le ha proporcionado de forma estúpida a Pakistán más de 33.000 millones de dólares durante los últimos 15 años y ellos nos han dado solo mentiras y engaños, tomando a nuestros líderes por tontos".

En referencia a los 623 mdd que Washington destina por diferentes vías a los territorios palestinos, el mandatario dedicó un tweet para recriminar al gobierno palestino, "[...] Pagamos a los palestinos cientos de millones de dólares al año y no obtenemos aprecio ni respeto. Ni siquiera quieren negociar un tratado de paz con Israel [...] ¿por qué tenemos entonces que efectuar esos masivos pagos?".

It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don´t even want to negotiate a long overdue... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de enero de 2018

...peace treaty with Israel. We have taken Jerusalem, the toughest part of the negotiation, off the table, but Israel, for that, would have had to pay more. But with the Palestinians no longer willing to talk peace, why should we make any of these massive future payments to them? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de enero de 2018

El presidente de EU no perdió el tiempo para desacreditar la administración anterior debido a la amenaza que representa Pakistán y Palestina y mencionó que, "El pueblo de Irán está finalmente actuando contra el brutal y corrupto régimen. Todo el dinero que el presidente Obama les dio de forma alocada ha ido al terrorismo y a sus bolsillos. La gente tiene poca comida, mucha inflación y carece de derechos humanos. ¡Estados Unidos está vigilando!", tuiteó.

También aprovecho para atacar con dureza al régimen de los ayatolás.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the "Nuclear Button is on his desk at all times." Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de enero de 2018

Por último, Donald Trump le respondió en twitter al presidente de Corea del Norte, Kim- Jong-un luego de que éste mencionara en su discurso de fin de año que, "Todo Estados Unidos está al alcance de nuestras armas atómicas y hay un botón nuclear siempre en mi escritorio. Esta es la realidad, no una amenaza" a lo que el Presidente estadounidense respondió, "Kim Jong-un ha dicho que el botón nuclear está en su escritorio todo el tiempo. ¿Podría alguien de su hambriento y mermado régimen decirle que yo también tengo un botón, pero que el mío es mucho más grande y más poderoso que el suyo, y que funciona?"

Trump se desmarca de Steve Bannon por Rusiagate

En tanto, Donald Trump, acusó este miércoles a su exasesor Steve Bannon de haber "perdido la cabeza" y dijo que no tiene "nada que ver" con su Presidencia, después de que salieran a la luz críticas del ex estratega jefe a una reunión con rusos que mantuvo en 2016 el hijo del mandatario.

"Steve Bannon no tiene nada que ver conmigo ni con mi Presidencia. Cuando fue despedido no solo perdió su trabajo, perdió la cabeza", afirmó Trump en un duro comunicado difundido por la Casa Blanca.

Trump se pronunció así después de que el diario británico The Guardian publicara el extracto de un libro en el que Bannon califica de "traición" y "antipatriota" la decisión del hijo del mandatario, Donald Trump Jr., de reunirse en junio de 2016 en Nueva York con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya.

El comunicado de Trump supone una abrupta ruptura con Bannon, que fue su último jefe de campaña y se convirtió en su estratega jefe desde enero de 2017 hasta agosto, cuando fue despedido sin más explicaciones y regresó a la publicación ultraconservadora Breitbart News.

Incluso después de su despido, Trump había seguido defendiendo a Bannon, que ahora es un activista contra el aparato del partido republicano y a favor del populismo nacionalista que dio alas al presidente.

Manafort demanda al departamento de justicia de EU

Por su parte, Paul Manafort, el exjefe de campaña del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, registró hoy una demanda contra Robert Mueller, el fiscal especial que investiga la supuesta coordinación de la campaña del mandatario con el Gobierno ruso.

Manafort presentó hoy en la corte federal en Washington una demanda contra el fiscal especial y contra el fiscal general adjunto, Rod Rosenstein, que avaló a Mueller para que dirigiera la investigación, y contra el propio Departamento de Justicia.

En el documento, el exdirector de la campaña de Trump para los comicios presidenciales de 2016 alega que el Departamento de Justicia violó la ley al nominar a Mueller para que liderase la investigación en mayo de 2017.

La demanda considera que la orden para nombrar a Mueller "excede el alcance de la autoridad de Rosenstein para nombrar a un fiscal especial, así como restricciones concretas relativas a nombramientos como ese".

También se centra en una parte de la petición de Rosenstein a Mueller de investigar "cualquier aspecto que emerja o pueda emerger directamente" de la causa, lo que desde el equipo de Manafort consideran un exceso de competencias al dar "carta blanca" de acción al fiscal especial.

Revela biógrafo que ni Trump ni su campaña querían Presidencia de EUA

Por si no fuera poco y de acuerdo con el extracto de un libro escrito por el biógrafo Michael Wolff, ni el actual presidente Donald Trump ni su equipo de campaña querían ganar las elecciones estadunidenses de 2016, sin imaginar que ese escenario fuera posible, y ni siquiera consideraban que fuera deseable.

En un extenso artículo escrito por el propio Wolff, publicado en el sitio de internet de la revista New York, el biógrafo aseguró que Trump sólo deseaba convertirse "en el hombre más famoso del mundo", lo que ayudaría a su emporio de negocios y a su organización.

De acuerdo con declaraciones de Trump a Roger Ailes, exdirector del canal de televisión Fox News, el ahora presidente sólo anhelaba tener "una marca mucho más poderosa y oportunidades incalculables" de negocios, incluso su propia emisora televisiva.

Titulado "Fuego y Furia: dentro de la Casa Blanca de Trump", el libro está basado en entrevistas con el propio presidente, así como con 200 personas tanto del gabinete como cercanos a funcionarios, conducidas durante los 18 meses desde que el ahora presidente ganó las elecciones.

El libro está basado además en docenas de reuniones a las que Wolff asistió personalmente, con ninguna regla impuesta al biógrafo sobre lo que podía reportar o no.

El resultado es un libro devastador que retrata a un presidente con graves limitaciones intelectuales, incapaz de entender la dimensión de su cargo, sin idea remota de lo que busca como mandatario y visto con sorna por todos a su alrededor, incluida su hija Ivanka.

El texto revela que el hijo mayor del presidente le confió a un amigo que luego de que las tendencias de la noche de la elección lo daban como ganador, Trump parecía como "su hubiera visto un fantasma. Melania estaba llorando, y no de alegría".

Trump mismo pensó durante la campaña que todas las personas involucradas eran "unos perdedores", y se negó él mismo a invertir su propio dinero en su candidatura. Además, rechazó revelar sus declaraciones fiscales porque su intención era continuar con sus negocios.

