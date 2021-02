“Mi cuñada me vendió a una familia que me violaba todos los días”

"Vives en uno de estos campos, desplazado de tu localidad, llevas ahí ocho años, el campo está increíblemente abarrotado, con condiciones malas, no hay un lugar cerca en el que encontrar trabajo […] Así que estás en esa situación y tienes la oportunidad de ganar 10 mil dólares muy rápido, por vender a un miembro de la familia y sabes que probablemente no serás arrestado, porque la policía no está muy interesada en estos casos. Claro que esperamos que nadie haga algo así, pero obviamente hay algunas personas que lo hacen"