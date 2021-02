Mexicanos arrasan por pánico los mercados en Las Vegas

En los supermercados mexicanos de Las Vegas, Nevada, como El Super hay desabasto de limones y tortillas. En las tiendas hay una limitada cantidad de limones, naranjas o tortillas, si es que hay, aunque no se sabe cuándo llegarán las próximas cargas, dice una de las cajeras.

Las compras de pánico se han presenciado en los supermercados de Nevada. “Llegó un palet de papel de baño, un güero se sentó encima, nos dijo ‘it’s mine’ (es mío), no pudimos comprar papel en el Costco”, cuenta Jaime Torres, locatario de Las Vegas.

El papel de baño, las toallas desinfectantes, toallas femeninas, gel antibacterial y limones son los productos de mayor consumo en Las Vegas. Por ello, los supermercados han limitado la compra de agua por persona, “sólo se pueden comprar dos cajas por marca de agua por membresía de agua en Costco y cuatro en los supermercados como Walmart”, dice Karla.

En cuanto a las tiendas de ropa, éstas irán cerrando poco a poco, dijo uno de los comerciantes de Las Vegas South Premium Outlets, “para el viernes todo estará cerrado”.

“Sólo las tiendas grandes como Nike, Timberland y Calvin Klein han cerrado . A nosotros no nos han dicho nada, pero sí me da miedo, más al ver tanto chino por ahí caminando”, dice una vendedora de souvenirs de la tienda Las Vegas.

Un ayudante de meseros del casino Cosmopolitan, se quedó sin empleo. “Ya no tengo trabajo, pediré el seguro de desempleo hasta abril, ya que se estabilice todo. Me irá mejor, porque ahorita no hay gente en los casinos y mi sueldo principal proviene de las propinas”, dice el hijo de Jaime.

Las tiendas de la plaza Galleria at Sunset ya estaban cerradas. “Hemos considerado cerrar temporalmente nuestra tienda... estaremos monitoreando la situación del coronavirus para poder reabrir nuestras tiendas”, dice un aviso en la vitrina de la tienda Vans.

El personal de los casinos de la cadena MGM no irá a trabajar, hasta nuevo aviso, aunque los empleados seguirán recibiendo su sueldo, el mayor número de sus ingresos provenía de las propinas.