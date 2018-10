Meghan Markle y el príncipe Harry esperan su primer hijo

A través de un comunicado emitido por el Palacio de Kensington a través de Twitter, el príncipe Harry y su esposa, la ex actriz estadounidense Meghan Markel, quienes se casaron en mayo pasado, anunciaron que esperan a su primer hijo.

El comunicado señala: "A sus altezas reales el duque y la duquesa de Sussex les complace anunciar que la duquesa de Sussex espera un bebé para la primavera de 2019".

"Sus altezas reales aprecian el apoyo que han recibido de personas en todo el mundo desde su boda en mayo y están encantados de compartir esta feliz noticia con el público", añadió el palacio que está a cargo de la comunicación de los príncipes Harry y William.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk