Medios de EU perfilan a Biden como vencedor de las elecciones

El candidato demócrata Joe Biden se perfila en este momento con un promedio de 20 votos por arriba del candidato republicano, el presidente Donald Trump. Este es el resultado preliminar del conteo de votos físicos ya que los votos postales, es decir aquellos que fueron enviados durante las últimas semanas por correo a causa de la pandemia de covid-19 y que ascienden a un promedio de cien millones (el equivalente a poco menos del 50% del voto total en Estados Unidos) son aun contabilizados en este momento.

La información dada a conocer hace unos minutos por los diarios de New York Times, The Wall Street Journal así como la televisora Fox, refieren que en la medida en la que avanzan los conteos en algunos estados la atención se centra en el resto de aquellos que todavía no concluyen sus conteos en esta jornada electoral que por momentos crea un empate entre ambos contendientes con cerradas diferencias de porcentaje; mientras que por otros momentos un candidato avanza sobre el otro con entre 10 y 20 votos de diferencia.

Hasta el momento se considera que Biden aventaja en la zona norte con 89 votos electorales contra 72 de Trump cuya ventaja es en la zona sur del país. Se requiere un total de 270 puntos para dar un ganador. Se estima que en el transcurso de las próximas tres horas se pueda contar con cifras más determinantes para dar a conocer un probable ganador con más ventaja que otro.

(djh)