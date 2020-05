Médicos de Italia, de héroes a olvidados después de la pandemia

Aunque en Italia los doctores y enfermeras han sido elogiados como héroes por haber atendido y tratado a pacientes extremadamente enfermos con coronavirus, pero ahora ellos están sufriendo.

Lombardía fue la región del mundo más afectada y el personal médico está teniendo dificultades tratando de mantener la cordura, así lo contó a la BBC Mundo Paolo Miranda, un enfermero de cuidados intensivos en Cremona.

Estoy más irritable. Me enojo fácilmente y busco pleitos

Hace unas semanas, Paolo decidió documentar la desoladora situación dentro de una unidad de cuidados intensivos tomando fotografías.

"Nunca quisiera olvidar lo que nos ocurrió. Pronto estará consignado a la historia", comentó.

En sus fotografías, quiso mostrar cómo sus colegas están lidiando con la "Fase 2", a medida que la vida regresa a la normalidad en Italia.

Aunque la emergencia se está calmando, nos sentimos rodeados de oscuridad. Es como si estuviéramos llenos de heridas. Cargamos internamente todo lo que hemos visto

Otro caso es el de Monica Mariotti, una enfermera de la unidad de cuidados intensivos que también siente que, "las cosas son mucho más difíciles ahora que durante la crisis".

Teníamos que combatir un enemigo. Ahora que tengo tiempo para reflexionar, me siento tan perdida, sin dirección

Durante la crisis, el personal estaba abrumado y no tenía tiempo para pensar, pero a medida que la presión de la pandemia se desvanece, igualmente lo hace la adrenalina.

"Tengo insomnio y pesadillas. Me despierto 10 veces todas las noches con el corazón acelerado y sin aliento", señaló Monica a la BBC.

Por su parte su colega Elisa Pizzera recalca que se sintió fuerte durante la emergencia pero que ahora está exhausta.

Martina Benedetti, una enfermera de cuidados intensivos en Toscana, todavía rehúsa ver a la familia y amigos por temor de infectarlos.

Inclusive mantengo la distancia social con mi esposo. Dormimos en cuartos separados

"Cada vez que salgo a caminar, me siento ansiosa y tengo que regresar a casa inmediatamente", reconoció Martina.

Ahora que finalmente tiene tiempo para reflexionar, está llena de inseguridades, pues no ya no está segura de que quiera seguir siendo una enfermera: "He visto más gente morir en los últimos dos meses que durante seis años".

Héroes olvidados

Alrededor del mundo, los médicos y enfermeras en las primeras líneas están siendo elogiados como héroes por arriesgar sus vidas para tratar a los pacientes, pero en Italia, ese aprecio se está desvaneciendo.





Según un estudio reciente, alrededor de 70% de trabajadores de la salud que se ocupaban de covid-19 en las regiones peor afectadas de Italia están sufriendo de agotamiento.

En Turín, unas enfermeras recientemente se encadenaron y se pusieron bolsas plásticas, en referencia a cómo tuvieron que improvisar en los hospitales por escasez de equipos de protección personal.

Por lo menos 163 médicos y 40 enfermeras han muerto de covid-19 en Italia. Cuatro de estas muertes fueron suicidios.

(María José Pardo)