“Me quiero morir”: el infierno de los niños refugiados en Grecia

Un refugio en Grecia que recibe a miles migrantes que escapan de la guerra en medio oriente se ha convertido en un escenario de niños con tendencias suicidas en consecuencia de crecer en un contexto bélico.

Este refugio se encuentra en el campamento griego de Moria, en la isla de Lesbos, ahí viven 18 mil migrantes, de los cuales casi 7 mil son niños, en un lugar que fue construido para albergar a 2 mil personas.

Los refugiados provienen de naciones como Siria, Afganistán e Iraq.

Cada vez más niños se autolesionan e intentan suicidarse en lo que se ha convertido en uno de los campamentos de refugiados más grandes de Europa.

Angela Modarelli, una de los psicólogos del refugio y especialista en psicología infantil de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), relata las situaciones suicidas que han vivido los menores migrantes.

“Dicen que se quieren morir”, refiere Angela, quien nunca pensó oír dichas palabras de niños de escasos siete años, sin embargo, la escucha constantemente.

Muchos de los niños que han llegado traen traumas causados por los conflictos armados en sus países de origen.

Sumado a esto, al llegar a Europa se encuentran con un ambiente que tampoco favorece a su desarrollo mental.

En consecuencia, relata Modarelli, en el refugio se pueden ver escenas de niños en edad preescolar golpeándose la cabeza contra la pared o halándose el cabello.

Mientras los mayores, entre los 12 y 17 años "comienzan a cortarse a sí mismos y empiezan a hablar sobre el deseo de morir".

Para Angela, las condiciones de vida en refugio griego "están teniendo un impacto muy fuerte en la salud mental de los niños".

"Normalmente cuando un niño vive una experiencia traumática debe tener el tiempo y un lugar para recuperarse. El refugio no permite que los niños se recuperen".

En los últimos tres meses, la psicóloga ha tratado 20 casos de autolesiones y dos intentos de suicidio.

Además de los problemas psicológicos, hay demás dificultades a los que se enfrentan los migrantes que llegan a este refugio.

"He visto a muchos niños aquí viviendo bajo muy malas condiciones. No nos tratan bien. No tenemos suficientes doctores, ni enfermeras, ni qué comer", dice Zekria Farzad, un refugiado adulto.

Un equipo de MSF y de refugiados locales ha estado trabajando para mejorar la educación y las condiciones en el campamento.

Zekria Farzad ha ayudado a construir una escuela improvisada que sirve como centro de estudios para los niños y ofrece cursos de idiomas, de arte y de música.

"Empezamos de cero. Intenté buscar un lugar para (construir) una escuela acá porque no había ninguna. Y ahora tenemos tres clases, más de 1 mil estudiantes y más de 20 maestros".

El objetivo del centro es construir un lugar seguro, confiable y darles un espacio a los niños para que cuenten sus historias

"Aquí se ocupan, vienen por dos o tres horas y juegan, dibujan, pintan y esto les ha causado un impacto, les ha regresado la felicidad".

Por si fuera poco, los migrantes pueden pasar meses sin tener noticias sobre sus demandas de asilo, pasando en la deriva el invierno.

Los termómetros han bajado drásticamente, la mayoría de los niños no cuenta con ropa adecuada ni con zapatos para enfrentar las gélidas temperaturas.

Con información de la BBC

rgg