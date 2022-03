"Me obligaron a casarme con un libro": así es la vida de una esposa del Corán

"Te vamos a casar con el Corán. Tienes que jurar que no pensarás en nadie más y nunca te plantearás casarte con alguien más".

Estas palabras cambiaron la vida de Moomal, una mujer musulmana que se casó con un libro y que se convirtió en una "esposa del Corán" por orden de su familia.

"Solo me dieron un vestido nuevo", le dice al medio alemán Deutsche Welle. "Luego mi padre me puso el Corán en las manos".





¿QUÉ SON LAS "ESPOSAS DEL CORÁN"?

Por medio de esta tradición, varias mujeres en países como Pakistán son condenadas a la esclavitud a cambio de dinero.

"Los miembros masculinos de la familia saben que si una hija o una hermana se casa, tienen que entregarle una parte de las propiedades y las tierras", explica la trabajadora social Shazia Jahangir Abbasi al medio.

"Por eso las declaran Bibi o Sati, lo que significa que están casadas con el Corán, y tienen que pasar el resto de su vida en casa", agrega.

La práctica es ilegal en Pakistán y va en contra de la ley islámica. Aunque se estima que existen varios casos de "esposas del Corán" en la provincia de Sindh, existen dificultades para identificar a las víctimas.

"Nunca salimos a la calle, pasamos el día tras el velo. Ni siquiera sabemos qué ocurre afuera", explica Moomal. "Hacemos tareas domésticas. Incluso si vienen a casa otras mujeres, no salimos a recibirlas".

La familia de Moomal no sabe que habló con Deutsche Welle, ya que esto la pondía en riesgo. Por esa razón se cambió su nombre en el video y se editó su voz.

"Lo que me ha ocurrido a mí no debería ocurrirle a nadie, a ninguna otra niña del mundo", afirma. "No quiero que nadie más tenga que pasar por lo que yo he pasado".





