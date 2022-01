"Me dejaron por ser pobre", se vuelve viral tras romper con su novia

En la localidad de La Rioja, Argentina un joven fue dejado por su novia tras esta darse cuenta de los bajos recursos económicos con los que contaba el muchacho.

Fue a través del diario local Crónica que esta conmovedora historia se dio a conocer ya que el periódico rescató el testimonio del enamorado quien aseguró que su novia lo dejó por vender tortas de mortadela.

Esta historia de amor dio inicio en un bar la noche del 24 de diciembre en donde ambos jóvenes se conocieron y tras varios minutos de platicar quedaron enamorados el uno del otro.

Tras varios días de haberse frecuentado, el joven le propuso a su enamorada conocer a su familia, sin embargo la chica comenzó a mostrar muestras de desagrado respecto a dicha invitación debido a que comenzaba a darse cuenta del estatus económico del joven.

"Me gustaría que por medio de esta publicación sepan que cuando conozcan a alguien les vayan de frente, diciendo la vida que tienen, que no les pase como a mí que me dejaron por ser pobre", señaló el joven en redes sociales.

Una vez llegada la fecha de dicha invitación del chico, este compró unos panes, mortadela y queso ya que sólo le alcanzaba para eso debido a que la mayoría de sus ingresos están destinados a sus estudios.

Tras haberse llevado a cabo la reunión entre los novios y los padres del joven, la chica decidió dejar al muchacho.

"Quizás si yo le hubiese contado que era un simple cortador de césped, ella no se hubiera fijado en mí, ni yo haberme enamorado de ella", señaló el joven quien prefirió no dar nombres debido a que estaba seguro que la chica que le rompió el corazón iba a leer el mensaje.

CAO