Me da pena que México tomara el camino del socialismo, aclara Áñez

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, explicó la frase que lanzó contra México luego de que le dieran asilo al exmandatario boliviano Evo Morales.

Respondiendo a un reportero, dijo que su declaración se malinterpretó y dijo que no lo decía por los mexicanos, pues más bien era decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"A mí me da pena que México hubiera elegido el camino del socialismo, tenemos muchas experiencias desafortunadas en América Latina (...) No es que me daba pena que lo hubieran aceptado, no era decisión de los mexicanos sino del presidente, lo que yo hacía referencia es que hubieran elegido ese camino del socialismo, ya que es uno del que nosotros hemos luchado mucho en salir", lanzó.

Recalcó que no tienen planeado tener conversaciones con el gobierno de México, pues entiende tanto AMLO como Evo hablan el mismo idioma por la ideología que llevan adelante.

"Estuve presente en las elecciones del presidente Juan Manuel López Obrador, en la CDMX y el temor de los mexicanos era que si íbamos a seguir el socialismo de Venezuela, el socialismo de Cuba, el socialismo de Nicaragua", lanzó equivocándose en el nombre del mandatario mexicano.

"El presidente Morales se tuvo que ir debido a los reclamos de fraude electoral": Jeanine Áñez, la autoproclamada presidenta interina de Bolivia pic.twitter.com/c2uDU50hi8 — La Silla Rota (@lasillarota) November 15, 2019

VIDEO CORTESÍA DE SERGIO MARTÍNEZ

¿QUÉ BUSCA EN BOLIVIA?

Destacó que ahora lo que buscan es consolidar nuevas elecciones con autoridades que sean probas e independientes de partidos políticos, porque eso demanda el país.

"Nos robaron una elección con un fraude descarado", lanzó.

Ahora vamos por elecciones lo más rápido posible, que se respete el voto y elegir a nuestras propias autoridades, ese es nuestro derecho y Evo Morales no nos lo podía quitar, agregó.

"Ya lo habían hecho una vez, la segunda ya era una total falta de respeto", dijo.

LE MANDA MENSAJE A EVO

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, advirtió este viernes a Evo Morales que tiene cuentas pendientes con la Justicia si regresa al país, por un supuesto delito electoral y presuntos casos de corrupción de su Gobierno.

Jeanine Áñez, quien asumió la Presidencia de forma interina el pasado martes tras la renuncia de Morales, dijo en una comparecencia con medios internacionales en La Paz que su Ejecutivo provisional no busca "venganza" ni tiene "intenciones revanchistas", sino cambiar el rumbo de un país que caminaba hacia "un Estado totalitario".

lrc