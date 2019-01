Más frío que en la Antártida: impactantes imágenes de Chicago congelado

Las impresionantes imágenes de Chicago le dieron la vuelta al mundo. Convirtieron en blanco el gris concreto de edificios y calles, y el azul del mar.

Se registraron en Chicago, Illinois, temperaturas de -20 con vientos de hasta -40 grados centígrados durante la noche por la ola polar que azotó a Estados Unidos.

Prevén 50 grados bajo cero en cinco estados de EU

Este miércoles en Chicago el termómetro marcó temperaturas incluso más frías que la Antártida, donde actualmente es verano y registran entre -20 y -30 grados.

¿Tuviste frío esta mañana? Al menos no estás en Chicago y tú sí puedes disfrutar tu café al salir de casa. pic.twitter.com/0UD0vSYarj

La gente no tardó en viralizar en redes fotografías y videos, donde la gente desalojó las calles o aprovechan para divertirse.

Alguien que me confirme si lo que está pasando en #Chicago es un tributo a The Dark Knight Rises, o si es obra de Mr. Freeze ?? pic.twitter.com/uwMJxOJIwN

Niños, esto es una ola de fría polar (CHICAGO) y no las chuflas que nos venden aquí. Respect las olas de frío polar VERDADERAS. pic.twitter.com/8oKDw8IEKy

Incluso el Lago Michigan sufrió congelación de algunos sectores que colindan con la llamada "Ciudad del Viento".

Chicago or Antartica? pic.twitter.com/bEXxHKHKRn

Las alertas son máximas y piden a la gente no salir. Suspendieron clases, cientos de vuelos y algunos servicios como el postal.

#Chicago registra menos temperatura que la Antártida. #oladefrío en EEUU



