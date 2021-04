Marzo rompe récord de migrantes menores no acompañados

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó la semana pasada que, durante el mes de marzo, detuvo a 18 mil 700 menores migrantes no acompañados buscando entrar al país de manera irregular.

Esto representa casi el doble de la cifra vista en febrero, de 9 mil 297 menores, y es casi cuatro veces más que la del mes de octubre del año pasado, en el que se detuvo a 4 mil 690 menores.

Sin embargo, este aumento no se dio únicamente en los menores viajando sin compañía. Las autoridades informaron que, en total, detuvieron a más de 171 mil migrantes durante este periodo. La cifra significa un aumento de casi 70% con respecto al mes pasado y es el mayor incremento mensual desde el 2006, según el diario The New York Times.

Explicaron que, de ese total, 53 mil personas viajaban en familia y que otras 99 mil 300 eran adultos solteros.

Los funcionarios de la CBP advirtieron que estos números son preliminares y que publicarán un recuento oficial esta semana.





LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA FRONTERA

Este incremento llega mientras que el gobierno de Estados Unidos se esfuerza por contener la afluencia de migrantes, especialmente de menores no acompañados, que intentan llegar al país.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo el mes pasado que el país está "en camino de encontrar más individuos en la frontera suroeste que en los últimos 20 años".

El presidente Joe Biden ha insistido que los números vistos en las últimas semanas siguen un patrón que se ve cada año en estas fechas. Sin embargo, varios líderes republicanos han culpado a las políticas migratorias de la nueva administración por el aumento.

La coordinadora de la Casa Blanca para la frontera sur, la embajadora Roberta Jacobson, dijo esta semana que espera que el número de migrantes descienda próximamente.

"Sí, es un grupo más numeroso de lo habitual, pero (...) también disminuirán en un momento dado. Y lo que tenemos que hacer más rápidamente es proporcionar ayuda humanitaria, formación laboral, educación, asistencia alimentaria, porque hay inseguridad alimentaria en todos estos países. Tenemos que ofrecer opciones", dijo.