Mark Conditt, el atacante de Austin se inmoló con una de sus bombas

REDACCIÓN 21/03/2018 09:31 a.m.

Había sembrado el temor en Texas al haber hecho causado al menos cinco explosiones en la que va del mes de marzo, pero este miércoles se ha quitado la vida con una de sus bombas al verse rodeado por un escuadrón táctico SWAT.

Se trata de Mark Anthony Conditt, de 23 años de edad, quien falleció al hacer estallar una de sus bombas que se encontraba en su auto. En tanto, los elementos SWAT lo tenían ubicado y esperaban el momento propicio para ponerlo bajo custodia.

Según información de autoridades de Estados Unidos, el joven murió entre las llamas causadas por el estallido, lo que ha hizo imposible conocer sus motivos para enviar bombas en Texas.

En una conferencia de prensa, el jefe de la policía de Austin, Brian Manley, dio a conocer que tenían localizado al hombre desde hace al menos 24 horas en un hotel de la carretera Interestatal 35, en Round Rock, un suburbio texano.

Mientras esperaban la llegada de vehículos balísticos, el automóvil del sospechoso empezó a moverse y le dieron seguimiento hasta que se detuvo en una zanja al lado de la carretera.

El mando policiaco detalló que cuando el escuadrón táctico SWAT se acercaba al vehículo, el sospechoso detonó el explosivo, lo cual dejó a un agente derribado y otro disparó sin herir a nadie.

Desde el pasado 2 de marzo, la ciudad de Austin registró cuatro paquetes bomba que causaron dos fallecidos y cuatro heridos. Un quinto paquete estalló a primera hora del martes 20 de marzo en un centro de distribución de FedEx, cerca de San Antonio.

Manley agregó que creen que el sospechoso es quien realizó los ataques en Austin, aunque no pueden decir si el hombre actuó solo y cuál fue su móvil.

Por otra parte, Chris Combs, jefe de la oficina del FBI en San Antonio, destacó que aún están preocupados de que haya otros paquetes en circulación.

El presidente Donald Trump tuiteó este miércoles que "EL SOSPECHOSO DE LAS BOMBAS DE AUSTIN ESTÁ MUERTO. ¡Gran trabajo de las fuerzas de seguridad y todos los implicados!".

AUSTIN BOMBING SUSPECT IS DEAD. Great job by law enforcement and all concerned!