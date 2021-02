Maduro combate ilegalmente a oposición: Guaidó

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, acusó al régimen de Nicolás Maduro de suprimir a la oposición a través de un "terrorismo de estado".

En una entrevista con el diario "The Guardian", Guaidó afirmó que Maduro está combatiendo ilegalmente a líderes de la oposición.

Al menos diez aliados del jefe del Parlamento pueden afrontar años de prisión por su participación en el alzamiento del pasado 30 de abril, de los que tres se han refugiado en embajadas.

Lo que hoy estamos viendo es terror, sembrar el terror, que es todo lo que le queda al régimen de Maduro", afirmó el político en diálogo con el periódico británico en Caracas.

"Lo que están haciendo ahora mismo es básicamente terrorismo de estado, porque están utilizando aparatos del estado para extender el temor", subrayó Guaidó.

Maduro ha calificado los esfuerzos del presidente parlamentario para sacarlo de poder de intento de golpe apoyado por EE.UU., pero derrotado, según él, por la lealtad de las fuerzas armadas.

Guaidó, de 35 años, considera que los esfuerzos de Maduro por perseguir a la oposición venezolana son reflejo de la desesperación de un régimen que llega a "sus momentos finales".

Todo lo que le queda, lamentablemente, es la persecución", afirmó Guaidó sobre Maduro, que asumió el poder después de la muerte de Hugo Chávez en 2013 y obtuvo el poder el año pasado en unas elecciones que la oposición ha calificado de fraudulentas.

En opinión de Guaidó, Maduro padece paranoia puesto que "no confía en nadie, ni siquiera de la persona que le sirve el café".

Asimismo, Guaidó resaltó que los últimos días han sido "complicados", con muchas "amenazas".

"The Guardian" recuerda que el paradero de Edgar Zambrano, el vicepresidente del Parlamento controlado por la oposición, es desconocido después de que fuera retenido por agentes de inteligencia el pasado miércoles.

A pesar del fracaso para derrocar al régimen venezolano, Guaidó insistió en que la oposición está cerca de alcanzar sus objetivos y sugirió que hay negociaciones secretas para asegurar la partida de Maduro.

Ellos ya han perdido. Venezuela aún no ha ganado...(pero) creo que es sólo cuestión de tiempo", dijo.

Al describir el colapso de su país, Guaidó señaló que "no ha sido un tornado. No ha sido un huracán. No ha sido un terremoto. No fue un incendio que se extendió sin control. No, ha sido causado por la corrupción de este régimen".

Busca apoyo militar de EU

Guaidó afirmó este sábado haber pedido a Carlos Vecchio, su representante en Estados Unidos, ponerse en contacto con Craig Faller, jefe de ese cuerpo militar adscrito al Departamento estadunidense de Defensa, durante un discurso pronunciado en Caracas al encabezar una protesta contra los atropellos del régimen de Nicolás Maduro.

Hemos instruido a nuestro embajador Carlos Vecchio que se reúna de inmediato con el Comando Sur para establecer relación directa en materia de cooperación”, sostuvo el opositor venezolano y agregó que siempre ha hablado de cooperación, enfatizando que “la intervención ya existe por parte del ELN y los cubanos”.

Guaidó se dirigió a miles de venezolanos reunidos en la Plaza Alfredo Sadel, en la capital del país, a quienes convocó para denunciar la detención del vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano.

El anuncio de Guaidó llegó dos días después de que Faller escribió en Twitter que “cuando me invite Guaidó y el gobierno legítimo de Venezuela vamos a hablar sobre nuestro apoyo a aquellos que tomen la decisión correcta, que respeten a los venezolanos primero, y restauren el orden constitucional. Estamos listos”.

En su mensaje en la plaza, el autoproclamado presidente recordó que Estados Unidos y los países aliados a la oposición venezolana han dejado “todas las opciones sobre la mesa”, en alusión a una alternativa militar, de acuerdo con reportes del portal de noticias Panorama.

Añadió que la reunión de Vecchio con el Comando Sur busca “lograr la presión necesaria” para sacar a Nicolás Maduro del poder, y afirmó que en ese sentido también han hablado con el Grupo de Lima, con el Grupo de Contacto.

Comentó además que ha estado en contacto con integrantes de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela para “lograr el cese de la usurpación y la celebración de elecciones libres”.

Insistió en que la opción para los venezolanos es salir a manifestarse, “mantenernos exigiendo nuestros derechos en las calles, pues estamos cada vez más cerca de construir una transición a la democracia”.

