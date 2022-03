Madeleine Albright, la diplomática de EU que advertía del infierno para mujeres

Madeleine Albright, la primera mujer que ocupó el puesto de secretaria de Estado de Estados Unidos, murió este miércoles a los 84 años de edad.

"Hemos perdido a una madre cariñosa, a una abuela, una hermana, una tía y una amiga", afirmaron sus familiares por medio de un comunicado.

Albright, quien fue secretaria de Estado entre 1997 y 2001, falleció a causa de un cáncer y estuvo rodeada de sus seres queridos en sus últimos momentos.





¿QUIÉN FUE MADELEINE ALBRIGHT?

Albright nació con el nombre de Marie Jana Korbelova en la ciudad de Praga en 1937.

Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, su padre decidió que la familia se exiliaría en Londres. Posteriormente regresaron a su país de origen, pero huyeron nuevamente con la llegada del comunismo.

En 1948, a los 11 años de edad, Albright llegó a Estados Unidos. Tras estudiar en las prestigiosas universidades de Wellesley y Columbia, llegó a la primera fila de la política estadounidense.

Trabajó para el senador demócrata Edmund Muskie y para Zbigniew Brzezinski, consejero de seguridad nacional durante la Presidencia de Jimmy Carter. Poco tiempo después, ejerció como profesora en la Universidad de Georgetown.

Con la llegada de Bill Clinton a la Casa Blanca, Albright fue nombrada embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, puesto que ocupó entre 1993 y 1997.

Posteriormente se convirtió en la primera mujer en liderar el Departamento de Estado.

Albright se convirtió en el rostro de la diplomacia estadounidense tras la Guerra Fría. Como secretaria de Estado, abogó por la expansión de la OTAN y defendió la necesidad de intervenir en las guerras de los Balcanes, al tiempo que apostó por reducir los arsenales de armas nucleares.

Al momento de su muerte, la exsecretaria de Estado continuaba como profesora en la Universidad de Georgetown y presidía el Albright Stonebridge Group, un grupo de consultoría que ella misma fundó.





EL "MOMENTO POCO DIPLOMÁTICO" DE ALBRIGHT

Albright apoyó a la demócrata Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016. Durante un acto de campaña en el que estuvo presente, pronunció la siguiente frase: "Hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no se ayudan entre sí".

Las palabras de Albright le dieron la vuelta al mundo y recibieron varias críticas, al tal grado que salió a defenderse en una pieza de opinión para el diario The New York Times.

"Creo absolutamente en lo que dije, que las mujeres deben ayudarse mutuamente, pero este era el contexto y el momento equivocado para usar esa frase", escribió en su artículo.

"No pretendía argumentar que las mujeres debían apoyar a un determinado candidato basándose únicamente en el género. Pero comprendo que he dado la impresión de condenar a quienes no están de acuerdo con mis preferencias políticas", agregó Albright. "Si el cielo estuviera abierto solo a los que están de acuerdo en política, imagino que estaría muy desocupado".





