Macrón reelegido presidente de Francia

Les militants d´Emmanuel Macron commencent à arriver sur le Champ-de-Mars à Paris, d´où le candidat et président sortant s´exprimera après les résultats du second tour de l´élection présidentielle.

Les bénévoles ont tout prévu : drapeaux, pancartes et badges. @lalibrebepic.twitter.com/rRSvRjCkpz