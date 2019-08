Luego de Texas, segundo tiroteo en EU; Dayton con al menos 10 muertos y 26 heridos

Dayton, Ohio protagonizó este domingo el segundo tiroteo en menos de 24 horas en Estados Unidos, con un saldo preliminar de 10 muertos y 26 heridos, reportan las autoridades locales.

El tiroteo comenzó a la 1:00 am hora local, en las proximidades del bar Ned Peppers, al oeste del centro de Dayton, hasta donde se desplazaron elementos de policía y ambulancias, según testigos citados por medios locales.

En conferencia de prensa, la alcaldesa de Dayton, Nan Whaley, dijo que entre la decena de víctimas mortales se encuentra el tirador, abatido en el lugar.

Matt Carper, asistente del jefe de policía, dijo que varios agentes llegaron casi inmediatamente y abatieron al atacante, quien portaba un arma larga, un chaleco antibalas y munición extra.

Hasta el momento se desconocen la identidad del tirador y los móviles del ataque.

Hasta donde sabe la Policía, sólo hay un sospechoso, aunque algunas fuentes habían informado previamente sobre la posibilidad de que hubiera un segundo tirador.

Sobre esta hipótesis, la cadena WHIOTV7 informó que este segundo implicado pudo haber abandonado la zona en un coche oscuro.

Este nuevo tiroteo se produce sólo horas después de otro en un centro comercial de El Paso, Texas, donde este sábado murieron al menos 20 personas y otras 26 resultaron heridas.

#OregonDistrict #update Mayor Whaley: Suspect opened fire in the Oregon District wearing body armor.

There are 10 people dead including the shooter, 26 others injured.

Officers neutralized the shooter in less than a minute. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019

Contrario al atentado de Texas, de acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, en este tiroteo no se reportan a mexicanos entre las víctimas.

Lamento informar que durante la madrugada ocurrió un segundo tiroteo en Dayton, Ohio. El cónsul en Indianápolis,Ministro Luis Enrique Franco,informa que a esta hora no tiene reportados mexicanos entre los afectados. Nuestras condolencias a familiares y amigos de las víctimas. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 4, 2019

Con información de Efe

djh