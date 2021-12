Los tatuajes del nuevo presidente de Chile, tema de interés en la prensa internacional

Gabriel Boric ha sido electo presidente de Chile en unos comicios que resultaron más abiertos de lo esperado. Son varios los aspectos que fueron resaltados por la prensa internacional sobre el joven de 35 años que gobernará una de las economías más importantes de América Latina, una de ellas son los tatuajes del nuevo mandatario chileno.

Medios como The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal y El Mundo de España destacaron la característica de los tatuajes de Boric dentro de su perfil.

Con una diferencia de más de 10 puntos, el joven diputado de izquierda se impuso con el 55.8% de los votos al ultraderechista José Antonia Kast en las elecciones con mayor tensión política desde el fin de la dictadura hace tres décadas.

Inició la carrera hacia La Moneda (sede gubernamental) con 35 años, la edad mínima para postularse, y asumirá el cargo en marzo de 2022 con 36 años y un mes (nació el 11 de febrero de 1986), convirtiéndose en el presidente más joven de la historia chilena y superando a quien ostentaba hasta hora el récord, Manuel Blanco Encalada (julio 1826-septiembre 1826).

LE CONFÍAN CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN

Los chilenos le confiaron ayudar a dar forma al futuro de una nación que ha sido sacudida por las protestas y ahora está redactando una nueva Constitución.

Boric será el líder más joven de la nación y, con mucho, el más liberal desde el presidente Salvador Allende, quien murió por suicidio durante el golpe militar de 1973 que marcó el comienzo de una brutal dictadura de 17 años.

Asumirá el cargo en la etapa final de una iniciativa de un año para redactar una nueva Constitución, un esfuerzo que probablemente genere profundos cambios legales y políticos en temas que incluyen la igualdad de género, los derechos indígenas y la protección ambiental.

Boric, líder de la coalición de izquierda Frente Amplio, ha sido un firme partidario del impulso para actualizar la carta, que se puso en marcha por una ola de protestas a fines de 2019 por la desigualdad, el costo de la vida y la economía de libre mercado de Chile.

¿QUIÉN ES GABRIEL BORIC?

Gabriel Boric se inició en la política como un destacado organizador de las grandes manifestaciones estudiantiles de 2011 que persuadieron al gobierno de otorgar educación gratuita a los estudiantes de bajos ingresos. Fue elegido al Congreso por primera vez en 2014.

Oriundo de Punta Arenas, la provincia más austral de Chile, Boric prometió tomar medidas audaces para frenar el calentamiento global, incluida una propuesta políticamente arriesgada para aumentar los impuestos sobre el combustible.

Boric, que tiene tatuajes y no le gusta usar corbatas, se aparta del molde de los candidatos presidenciales tradicionales. También ha hablado públicamente sobre su diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, una condición por la que estuvo brevemente hospitalizado en 2018.

A raíz de las protestas callejeras a veces violentas y la agitación política provocada por un aumento en las tarifas del metro en octubre de 2019, prometió convertir una letanía de quejas que se habían ido acumulando durante generaciones en una revisión de las políticas públicas. Boric dijo que era necesario aumentar los impuestos a las corporaciones y a los ultrarricos para expandir la red de seguridad social y crear una sociedad más igualitaria.

"Hoy en día, muchas personas mayores están trabajando hasta la muerte después de un trabajo agotador durante toda su vida", dijo durante el debate final de la carrera, prometiendo crear un sistema de pensiones más generoso. "Eso es injusto", lanzó.

(Luis Ramos)