Los sin techo, el fenómeno que crece rápidamente en EU

Las personas que no tienen dónde vivir se han convertido en un fenómeno al alza y que preocupa en Estados Unidos, específicamente en el estado de California.

Para ilustrar lo anterior, se destaca el aumento del 43% de sin techo en Los Alameda durante los últimos dos años, así como el incremento en los condados de Santa Clara (31%) y San Francisco (17%), con base en datos proporcionados por Los Angeles Times.

Y precisamente en LA, el condado de mayor población en EU, la falta de vivienda alcanzó un registro superior en 12% respecto al año pasado.

En contraste, la entidad reporta una mayor inversión en servicios y viviendas para este sector que no tiene dónde vivir. Muestra de ello es la llamada Medida H implementada en Los Angeles, con la que se inyectan 355 millones de dólares al presupuesto a través de un impuesto de renta.

No obstante, dicha crisis se atribuye, por parte de especialistas y organizaciones civiles, a la falta de viviendas asequibles y al incremento drástico del precio de la renta, la cual, de mes a mes, llega a presentar aumentos de hasta mil dólares. En oposición, los sueldos se mantienen igual.

José Delgado, director de pólizas y asuntos legislativos de la Autoridad de Servicios para Personas Sin Hogar en Los Angeles (LAHSA, en inglés), enfatiza en la dificultad para encontrar una vivienda que padece alguien que gana de 10 a 12 dólares la hora, el salario mínimo en el condado estadounidense.

A ello se suma la tardanza en la construcción de nuevas viviendas, opina la subdirectora del equipo organizador de Everyone in de United Way, Gabriela García.

Entre las peticiones que se hacen a las autoridades es el de implementar medidas legislativas en torno a la estabilización de las cuotas de renta, además de acelerar la construcción de viviendas accesibles a la población, ya que las soluciones -como el pedir a las universidades que alumnos usen el estacionamiento para dormir en sus autos- sólo son alternativas a corto plazo.

djh