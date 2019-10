Los personajes clave para el "impeachment" contra Trump

El proceso de "impeachment" contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el que este jueves se decide en la Cámara de Representantes (diputados), ha tenido como protagonistas a cuatro figuras centrales para decidir el destino político del mandatario, a la que se añade el primer testigo de la Casa Blanca en el caso.

Son las figuras que controlarán etapas centrales en el proceso con que la oposición demócrata busca sacar a Trump de la Casa Blanca.

El proceso se inició por una denuncia de un informante anónimo -un miembro de los cuerpos de inteligencia- que reveló la existencia de una conversación telefónica en la que Trump le sugería al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, que investigara al exvicepresidente Joe Biden.

El informante que reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a Ucrania para influir en las elecciones de 2020 es un agente de la CIA que estuvo destinado en la Casa Blanca, de acuerdo con el diario The New York Times, que cita a tres fuentes conocedoras del asunto.

El rotativo no menciona el nombre del informante y se limita a explicar que trabajó en la Casa Blanca "en algún momento", pero que ya regresó a las oficinas de la agencia de inteligencia.

La llamada se produjo poco después de que Trump decidiera congelar cientos de millones de dólares en ayuda militar a Ucrania.

Y la llamada fue interpretada por los críticos de Trump como un intento ilegítimo de presionar a un gobierno extranjero para que le consiga información incriminatoria sobre un rival electoral.

La Casa Blanca considera que se trató simplemente de una llamada "normal" entre dos mandatarios.

BBC Mundo rastreó quiénes son hasta ahora las cuatro figuras más relevantes en el proceso de impeachment o juicio político a Trump.

Los votantes estadounidenses se encuentran divididos por enjuiciar y destituir al presidente Donald Trump de su cargo, 47 a 47%, cerrando una brecha de 20 puntos desde hace menos de una semana, según una encuesta de la Universidad de Quinnipiac.

En la encuesta publicada el 25 de septiembre, los votantes dijeron que el presidente no debería ser acusado y removido 57 contra 37% que sí.

Entre los subgrupos de partidos políticos, los demócratas mostraron el mayor cambio desde la última encuesta. Hoy, muestran un consenso virtual sobre la destitución de Trump, 90%, mientras que la semana pasada dijeron que se debería destituir 73%.

La brecha también se cerró entre los independientes, quienes claramente dijeron que no se debe acusar al presidente la semana pasada 58%, y hoy solo se oponen ligeramente a la destitución en 50%. Los republicanos sienten lo mismo hoy que la semana pasada por el juicio político; hoy, dicen que Trump no debería ser destituido 92%, y la semana pasada, se opusieron 95%.

Claves de la carta anónima

- Durante la conversación, Trump pedía a Zelenski que investigara a su rival demócrata Joe Biden, favorito a enfrentarse al presidente republicano en 2020, y a su hijo Hunter.

- El denunciante anónimo asegura que "altos oficiales de la Casa Blanca intervinieron para bloquear todos los registros de la llamada telefónica, especialmente la transcripción literal oficial que se realizó como es costumbre en la situation room [la sala de crisis]" de la residencia oficial del presidente.

"Estas acciones subrayan para mí que los oficiales comprendían la gravedad que transpiraba la llamada", concluye.

- Los funcionarios que le contaron los detalles de la llamada, añade el denunciante, estaban "profundamente inquietos".

- Según el denunciante, los abogados de la Casa Blanca, ordenaron que los registros de la conversación telefónica con Zelenski se retiraran del sistema donde normalmente habrían sido almacenados y que se trasladaran al sistema en el que se almacena la información más clasificada, con implicaciones para la seguridad nacional, a pesar de que el contenido de la llamada no reunía los requisitos para ser guardada allí.

- El denunciante asegura además que, según le relataron los oficiales, no era la primera vez que en la Casa Blanca de Donald Trump se trataba de esta manera la transcripción de una conversación del presidente, "solo con el propósito de proteger información políticamente sensible, y no relacionada con la seguridad nacional".

- En el escrito, el denunciante anónimo confirma también que fue informado de que el seguimiento del caso al que se refería Trump en la llamada llegó a producirse "El 2 de agosto o cerca de esa fecha".

La denuncia, dirigida en su encabezamiento a los presidentes de los Comités de Inteligencia de las dos cámaras del Congreso, llegó a manos de Joseph Maguire, quien decidió no compartirla inmediatamente con el Congreso, antes de conocer la opinión de la Casa Blanca sobre su grado de confidencialidad.

LOS PERSONAJES CENTRALES

NANCY PELOSI

Nancy Pelosi es considerada como la mujer más poderosa de Estados Unidos y la tercera persona más importante en la política del país, solamente por detrás del presidente Trump y del vicepresidente, Mike Pence.

Su carrera política formalmente se inició en 1976, cuando participó en la campaña de Jerry Brown, por entonces gobernador de California, para intentar obtener la nominación presidencial del Partido Demócrata, publicó la BBC Mundo.

Fue elegida por primera vez como congresista demócrata en 1987, y en 2001 se convirtió en jefa de su grupo parlamentario. Al año siguiente, asumió como líder de la minoría demócrata en la cámara baja.

Su consagración llegaría en 2007, cuando se convirtió en la primera mujer en presidir la Cámara de Representantes.

Cuando su partido perdió la mayoría de la Cámara, Pelosi pasó a ser líder de la minoría demócrata.

Tras la victoria de su partido en los comicios de mitad de periodo de noviembre de 2018, Pelosi volvió a ser presidenta de la Cámara, para lo cual debió acallar una revuelta en las filas de su partido, donde un numeroso grupo de jóvenes legisladores pedía un urgente relevo generacional.

MITCH MCCONNELL

El presidente del Senado de Estados Unidos, el republicano Mitch McConnell es un veterano de Washington que se convirtió por primera vez en senador por Kentucky en 1984 y desde entonces ha sido reelegido en el cargo una y otra vez.

En 2006, se convirtió en líder de los republicanos en el Senado, pero no fue sino hasta 2015 cuando le correspondió asumir la presidencia de esa instancia.

Desde esa posición ejerce un fuerte control sobre las prioridades legislativas y presupuestarias que vota la cámara alta y se ha destacado por no someter a votación numerosas propuestas aprobadas por los demócratas que han llegado a sus manos desde la Cámara de Representantes.

El "impeachment" (que es estrictamente la investigación que se hace en la cámara baja) debe pasar al Senado, donde la destitución del presidente se somete a votación.

Por tanto, si ese proceso avanza sin problemas y llega a la cámara alta, McConnell tendrá un papel fundamental en la decisión sobre el futuro político de Trump.

ADAM SCHIFF

El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes es uno de los seis comités encargados de realizar las indagaciones iniciales a partir de las cuales se decidirá si el impeachment contra Trump sigue adelante.

Adam Schiff es el legislador demócrata que preside ese comité y ya ha vivido sus primeros choques con la Casa Blanca.

Este lunes, Trump sugirió en un tuit que Schiff podría ser arrestado por traición.

"El representante Adam Schiff ilegalmente inventó una declaración falsa y terrible, haciéndola parecer como si fuera mía como la parte más importante de mi llamada con el presidente de Ucrania y la leyó en voz alta al Congreso y a los ciudadanos estadounidenses", escribió Trump.

"No tenía relación con lo que dije en la llamada. ¿Arresto por traición?", agregó.

El mandatario se refería a una intervención que realizó Schiff durante una audiencia el viernes pasado con el encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia, Joseph Maguire, en la cual el legislador realizó lo que califica como una "parodia" de la llamada telefónica entre Trump y el presidente de Ucrania.

Schiff ha descrito esa conversación del mandatario estadounidense como una "extorsión clásica del crimen organizado".

JERROLD NADLER

Como presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, sobre los hombros de Jerrold Nadler recae una gran responsabilidad, dijo la BBC Mundo.

Esa instancia será la que reciba los resultados de las indagaciones realizadas por los otros seis comités y es allí donde, en primer lugar, se decidirá si se considera que Trump debe ser sometido a unimpeachmentycuáles deben ser los cargos que se le deben formular.

Así, este legislador demócrata se encuentra a cargo de una etapa central de todo el proceso.

Nadler inició su carrera política en 1976, cuando fue elegido como parte de la asamblea legislativa del estado de Nueva York.

En noviembre de 2018, cuando ya se perfilaba como el futuro jefe del comité judicial, Nadler señaló que en su opinión cualquier intento de impeachment contra Trump debe cumplir tres condiciones:

Las faltas cometidas deben estar dentro del grupo de las que pueden ser objeto de impeachment.

Las evidencias deben ser tan claras que incluso algunos partidarios del presidente deben admitir que es necesario este proceso.

La gravedad de las faltas debe justificar someter al país al "trauma" que genera este tipo de procedimiento.

¿Qué es el juicio político?

La Constitución permite que el Congreso retire a los presidentes antes de que termine su mandato si suficientes legisladores votan para decir que cometieron "traición, soborno u otros delitos graves y delitos menores".

Solo tres presidentes han sido sometidos a procesos de juicio político. Dos fueron acusados: Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998, pero finalmente fueron absueltos y completaron sus mandatos. Un tercero, Richard M. Nixon, renunció en 1974 para evitar ser acusado.

ALEXANDER VINDMAN

Teniente coronel del Ejército de Estados Unidos y asesor experto en Ucrania, es el primer miembro de la Casa Blanca en testificar ante los comités de la Cámara que están llevando a cabo las investigaciones preliminares del impeachment contra Donald Trump.

Vindman escuchó la conversación que Trump mantuvo el pasado 25 de julio con Volodímir Zelensky, en la que el mandatario norteamericano pedía como "un favor" a su homólogo de Ucrania investigar al hijo de su rival político para perjudicar las posibilidades de este último ante las elecciones de 2020.

El militar se describe así mismo como "un inmigrante" y "un patriota": "Es un honor y un deber sagrado defender nuestro país, por encima de partidos o políticas", escribe el militar en su declaración.

El veterano de guerra deja claro en su testimonio que él no es el confidente anónimo que denunció la presión que ejercía la Casa Blanca sobre Ucrania para dañar al expresidente demócrata y aspirante a la nominación de su partido, Joe Biden.









