Los peligrosos mensajes de política exterior de Mike Pompeo

La convención republicana ha mostrado los riesgos en política exterior si se elige otro mandato de Trump, de acuerdo con un análisis hecho por Samantha Vinograd, experta en seguridad nacional, para CNN.

"Incluso antes de sumergirse en los detalles de lo que se dijo, fue quién lo dijo lo que debería dar a los estadounidenses un motivo real de preocupación. El mundo vio por sí mismo que la corriente subyacente en la política exterior de Estados Unidos bajo Trump es la hipocresía", señala su columna.

Según Vinograd, el secretario de Estado, Mike Pompeo, exige libertades democráticas en el extranjero, pero no las defiende en casa e incluso a veces las ataca él mismo. Pero que Pompeo hablara en la convención y eligiera romper el protocolo y, potencialmente, la ley solo para estar en la convención de Trump dice mucho sobre las prioridades de este presidente: la política triunfa sobre la política, sin importar lo que esté en juego.

En su columna, la experta señala que la presencia de Pompeo plantea dudas sobre la politización de su cargo. Su discurso del martes desde Jerusalén envía un mensaje peligroso tanto a su personal como al mundo.

Internamente, Pompeo le está indicando al personal del Departamento de Estado que se mantiene a sí mismo en un estándar diferente al de ellos. Está burlando abiertamente su propia orientación al personal del Estado sobre las actividades políticas.

En términos más generales, dice la experta, el mensaje que se escucha en todo el mundo es que el Secretario de Estado está dispuesto a potencialmente violar la ley solo para complacer a Trump. Eso no es un voto de confianza cuando se trata de la capacidad de Estados Unidos para promover el estado de derecho en el extranjero, históricamente una función clave del Departamento de Estado. "Pompeo conoce lo que está en juego. Simplemente no debe importarle".

MENSAJE DE POLÍTICA EXTERIOR

En lo que respecta al contenido real de la política exterior, Pompeo describió un historial en China que era la definición de incompleto: no reconoció (ni ningún otro funcionario o miembro de la familia de Trump) los continuos elogios de Trump a China hasta que la covid-19 causó estragos en EU.

En lo que respecta a Corea del Norte, la convención subrayó el poco éxito que ha tenido la "desnuclearización". Pompeo promocionó el hecho de que Trump " bajó la temperatura " con Corea del Norte y consiguió que el líder Kim Jong Un se reuniera con él. No mencionó que Kim se jactaba de aumentar sus capacidades nucleares o Trump se jactaba de su historia de amor con Kim mientras Kim amenaza a Estados Unidos y sus aliados.

Y, cuando se trata de Medio Oriente, Pompeo (que estaba en Jerusalén para trabajar en el acuerdo de Israel con los Emiratos Árabes Unidos y otros asuntos) y Eric Trump colmaron de elogios al presidente.

Eric dio a entender que su padre ha logrado la paz en el Medio Oriente, lo que de hecho es falso: los Emiratos Árabes Unidos han acordado normalizar las relaciones con Israel, pero no hay acuerdos entre los palestinos e Israel, los conflictos continúan en Iraq y Siria.

Tampoco hubo mucho consuelo por parte de otra importante oradora de política exterior, la ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, quien señaló que "Obama y Biden dejaron que Irán se saliera con la suya y, literalmente, les enviaron un avión lleno de dinero en efectivo". Convenientemente, omitió el hecho de que Irán está más cerca de un arma nuclear hoy que cuando Trump asumió el cargo y que el propio Trump dijo recientemente que trasladó la embajada a Jerusalén por razones políticas internas, para cortejar a cristianos evangélicos, en lugar de razones políticas.

RUSIA, EL AUSENTE

Pero en la convención no se nombró a Rusia, a pesar de que la administración de Trump ha pasado mucho tiempo hablando sobre la amenaza de Rusia, que todavía está tratando de interferir en las elecciones estadounidenses.

El hecho de que Rusia no recibió mucha mención no es sorprendente y probablemente no fue un accidente, según la analista, quien señala que Trump probablemente no quiere arriesgarse a molestar a Vladimir Putin tan cerca de las elecciones de noviembre.

Esta omisión dice mucho sobre cómo ve esta administración la política exterior: se centra en lo que es políticamente conveniente.

"En general, el contenido de la política exterior en la convención republicana fue una gran metáfora del propio Trump: engañoso, poco ético si no ilegal y egoísta (...) Sin embargo, la marca registrada de Trump es la negligencia grave", dice.

Trump afirma no haber sabido acerca de la inteligencia que aparentemente es incómoda para él o sus objetivos personales (ataques electorales rusos, recompensas rusas o la amenaza de la supremacía blanca, por ejemplo), mientras presta una atención desproporcionada a los problemas que se ajustan a sus necesidades políticas percibidas, como amenazando a Antifa o centrándose en un aspecto limitado de la seguridad fronteriza.

"Como ex funcionaria, he trabajado para una administración republicana y demócrata. Pasé un año en Irak bajo la presidencia de George W. Bush. Después de regresar a Estados Unidos, fui a la Casa Blanca a trabajar para el presidente Obama. No hace falta ser un experto en historia para saber que esos dos presidentes tenían políticas exteriores muy diferentes.Trump 2.0 significaría más de lo mismo, y ese es un pensamiento aterrador no solo para la democracia de Estados Unidos, sino para un mundo que se beneficiaría de una guía sensata de un líder global".