“Los hispanos somos más vulnerables en EU y solo quieren nuestro voto”

La falta de medidas de protección a la comunidad hispana ante la pandemia de covid-19 por parte del gobierno estadounidense de Donald Trump, hacen de este sector de la población el más afectado por el coronavirus en EU (país con 788 mil contagios y 43 mil 600 muertes), sin embargo organizaciones de defensa de los migrantes buscan que esta desprotección gubernamental se refleje en las elecciones de noviembre, en las que el demócrata Joe Biden buscará sacar de la Casa Blanca al actual presidente republicano, publica The New York Times.

“Siempre somos los más vulnerables (...) los hispanos ya tenemos la tasa de mortalidad y de lesiones en el trabajo más alta debido a que somos demasiados los que trabajamos en empleos con las peores condiciones laborales”, apunta Héctor Sánchez Barba, director ejecutivo del grupo de votantes hispanos Mi Familia Vota, que desde antes de la pandemia ya reunía electores en contra de Trump.

Se calcula que, tanto en términos de salud como económicos, alrededor de 60 millones de hispanos en EU se verán afectados por el paso de la pandemia. un grupo de investigación de izquierda descubrió a través de un estudio que solo el 16% de los hispanos podía laborar desde casa, ya que una gran cantidad de personas trabaja en el comercio y en la industria de servicios, lo que aumenta el riesgo de perder sus empleos o de contagiarse mientras laboran en tiendas de alimentos, restaurantes, obras en construcción o como trabajadores agrícolas.

En adición, como muchos de ellos son indocumentados, es menos probable que tengan seguro médico, lo cual dificulta aún más que reciban atención en caso de contraer el SarsCoV2.

Por ello, organizaciones pro migrantes se han dado a la tarea de proteger e informar a las familias más vulnerables sobre las implicaciones de la pandemia, sin dejar de lado su convocatoria política.

Por su parte, Chuck Rocha, encargado de la planeación de acción política enfocada hacia los hispanos de la campaña del senador Bernie Sanders en las primarias del Partido Demócrata -la cual rindió frutos en los estados de Nevada y California, tiene pensado formar un comité de acción política (PAC, por su sigla en inglés) de 22 millones de dólares para dirigirse directamente a los hispanos a través de anuncios pagados en televisión e internet, en los que se les exhorte a votar por el ex vicepresidente Joe Biden.

Dicho fondo reúne y canaliza fondos provenientes de donativos, se concentrará en los estados decisivos, que incluyen a Michigan, Wisconsin y Pensilvania, con el tipo de organización que usó durante la campaña de las primarias: el apoyo de voluntarios que emplearán una app para comunicarse con otros posibles votantes a través de un smartphone.

“El latino promedio de Nevada tuvo noticia de nuestra campaña 22 veces, y demostramos que eso funciona (...) Estamos experimentando algo que nunca antes habíamos vivido y queremos construir algo que nunca antes se ha construido”, señala Rocha.

DARLE LA VUELTA









Pese a que las estadísticas demográficas de los índices de contagio en el vecino país del norte han sido dispares, indicadores sugieren que entre los latinos hay un pico desproporcionado. En Boston, por ejemplo, médicos del Hospital General de Massachusetts informaron la semana pasada que casi el 40% de los pacientes de coronavirus eran de origen latinos. En Nueva York, epicentro del brote en EU, los latinos mueren a causa del coronavirus al doble de velocidad que las personas de piel blanca, según datos preliminares publicados por los funcionarios de la ciudad.

“Este entorno es verdaderamente complejo, y se trata de familias con grandes necesidades”, afirmó Eric Rodriguez, supervisor de la política y defensoría para UnidosUS, organización sin fines de lucro que lleva meses organizando a los electores en todo el país. “Vamos a tener elecciones en un momento en que de verdad estamos concentrados en el liderazgo, y creo que lo que estamos comenzando a ver con seguridad es que hay más indignación por la forma en que están actuando los dirigentes políticos. Cuanto más se intensifique esa indignación, más trabajo tenemos que hacer diciéndole a la gente cómo usarla en el ámbito político”.

En este sentido, muchos activistas aseguran que preparan un giro a sus labores de seguridad e información para argumentar que el manejo de la crisis por parte del gobierno de Trump ha hecho que sus comunidades corran un riesgo mayor.

“Tenemos que prepararnos para el hecho de que habrá una devastación en las comunidades negras y marrones, y debemos conectar eso a las urnas”, afirmó Maria Teresa Kumar, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Voto Latino, la cual apoyó a Biden el jueves, con lo que fue la primera vez que ese grupo ha respaldado a un candidato a la presidencia. “No hay un mejor momento para hacerlo”.

Otros activistas latinos enfocan sus tareas en presionar al Congreso para que, en el cuarto paquete de recuperación económica, se incluyan prestaciones para los inmigrantes indocumentados, una postura que también ha sido impulsada por Sanders, quien se retiró de la contienda presidencial la semana pasada. Bajo el esquema actual se exluye de los apoyos gubernamentales a casi 12 millones de personas que pagan impuestos a través de un número de identificación de contribuyente individual, como lo hacen los trabajadores que no tienen papeles legales para vivir en Estados Unidos

“Las personas que ahora realizan trabajos esenciales son las mismas que no tienen atención médica”, comentó. “La gente que cocina la comida que comemos no tiene suficiente para su propia comida. Por eso vimos un apoyo tan abrumador dentro de la comunidad hispana para el senador Sanders. Necesitamos permisos por incapacidad. Necesitamos seguros”, apunta Cristina Jiménez, directora ejecutiva de United We Dream, un grupo de defensoría para inmigrantes que también se enfoca en los electores latinos.

Jiménez sostiene que “la única manera para sobrevivir esta crisis es unirnos detrás de una visión progresista para el país”, dijo. “Es un momento para que nosotros hagamos que la gente se dé cuenta de por qué es tan importante quién está en la Casa Blanca. Que latinos y latinas de clase trabajadora en realidad están muriendo debido a las acciones del Presidente”.

Para Stephanie Valencia, fundadora de Equis, un grupo de investigación que descubrió que los votantes latinos tienden a ser más jóvenes y, por ende, reciben la mayor parte de su información en línea, la pandemia forzará a las campañas políticas a repensar la manera en que interactúan con este sector.

“Esto en verdad muestra la fragilidad de nuestros sistemas y las formas en las que la comunidad latina ha sido ignorada”, dijo Valencia. “Esta es una enfermedad que no se fija en el estatus, pero los impactos no serán uniformes”.









(diego joaquín)