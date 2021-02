Los grandes escándalos del rey Juan Carlos I de España

El rey emérito de España, Juan Carlos I, anunció que se retira de la vida pública desde el próximo 2 de junio, a cinco años de su abdicación de la Corona de España.

A partir de que abdicó el 2 de junio de 2014, el rey emérito tuvo casi 120 actividades institucionales "con el mismo afán de servicio a España y a la Corona" que le inspiraron durante los 38 años de su reinado. Aunque ya no lo hará más.

La decisión fue considerada desde que cumplió 80 años hace un año, y meses después, el 40 aniversario de la Constitución Española -que se celebró el 6 de diciembre-, le ayudó a tomar su determinación.

Estas son las escenas más dramáticas en la vida del monarca.

La muerte de su hermano

"¡Júrame que no lo hiciste a propósito!", decía don Juan de Borbón y Battenberg a un joven Juan Carlos de 18 años mientras envolvía el cuerpo de Alfonsito, de 14, en una bandera española, luego de morir por un disparo de arma de fuego.

Fue el jueves de la Semana Santa de 1956, cuando los hermanos jugaban con una pistola. La única comunicación oficial sobre el tema resumía la tragedia: "Estando el infante don Alfonso de Borbón limpiando una pistola de salón con su hermano, la pistola se disparó, alcanzándolo en la región frontal, falleciendo a los pocos minutos. El accidente sucedió a las 20:30 horas, al regresar de los oficios de Jueves Santo, donde había recibido la sagrada comunión".

Aunque se evitó sin disimulo la responsabilidad del hermano mayor, quien habría sido el que apretó el gatillo. Según el tío de los niños, don Jaime de Borbón, Juan Carlos "mató accidentalmente a su hermano Alfonso".

"¡¿Por qué no te callas?!"

En la XVII Cumbre Iberoamericana que tuvo lugar en Santiago de Chile, en el año 2007 se dio uno de los momentos más recordados del rey Juan Carlos.

Cuando hablaba el entonces presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, Hugo Chávez insistía en interrumpirlo para denunciar la supuesta participación de Aznar en el breve golpe de Estado que sufrió en abril de 2002.

En la mitad del encuentro verbal, el rey Juan Carlos, visiblemente molesto, pronunció la famosa frase: "¿Por qué no te callas?" y se retiró de la cumbre.

Chávez, por su parte, respondió: "Muy rey será, pero no me puede hacer callar. Yo también soy jefe de Estado y elegido tres veces".

De caza

Al contrario de lo que se podría pensar luego del incidente con su hermano Alfonso, Juan Carlos desarrolló un especial interés por las armas de fuego.

En 2012 se desató el escándalo cuando se supo que había sido operado de emergencia al romperse la cadera en Botsuana, mientras participaba en un safari para cazar elefantes.

La indignación no se hizo esperar. Tuvo que ofrecer disculpas públicamente: "Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir", dijo mientras recuperaba su salud.

Infidelidad y corruptelas

En julio de 2018 causó revuelo Corinna zu Sayn-Wittgenstein, una supuesta ex amante de Juan Carlos que filtró un audio en el que acusa al ex monarca de tener cuentas en Suiza y de usarla como prestanombres.

Las conversaciones fueron grabadas por el comisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales por al menos 80 millones de euros.

Los partidos republicanos Unidos Podemos, Esquerra republicana de Cataluña (ERC) y Compromis, registraron en el Congreso de los Diputados una petición para crear una comisión de investigación sobre la "posible corrupción de la monarquía".

El Ministerio Público consideró los señalamientos de la supuesta ex amante como "indicios extraordinariamente débiles". Por otro lado, el carácter de inviolabilidad que le daba la Constitución, vigente cuando presuntamente se dieron los hechos, impide una investigación contra el padre del rey Felipe VI.

JGM