Los dos errores de Guaidó que debilitaron la "Operación Libertad"

REDACCIÓN 02/05/2019 05:36 p.m.

Luego de las manifestaciones y enfrentamientos registradas en Venezuela durante los últimos días, tras la llamada a la acción del "presidente encargado" Juan Guaidó a salir a las calles y acabar con el "usurpado" gobierno de Nicolás Maduro, la llamada "Operación Libertad" no ha logrado la reacción esperada, sobre todo la del cambio de bando por parte de la Fuerzas Armada Nacional, FAN.

Lo anterior, pese a que el llamado de Guaidó llegó desde La Carlota, importante base militar en Venezuela, además de estar acompañado del recientemente liberado Leopoldo López, preso político emblemático del movimiento opositor.

TE RECOMENDAMOS: Los 5 fallidos golpes de Estado en Venezuela

LOS ERRORES

De acuerdo con lo expresado por Rocío San Miguel, directora de la asociación civil Control Ciudadano, a BBC Mundo, Guaidó cometió dos errores principales que habrían llevado a la Operación Libertad a no alcanzar el objetivo de derrocar a Maduro.

El primero, es el de no incluir dentro de su llamado elementos esenciales del mundo castrense, tales como simbología, códigos y relacionamiento. Control Ciudadano estima que los elementos militares que acompañaron a Guaidó desde La Carlota no eran más de 40. A lo que se restan los 25 soldados que posteriormente pidieron asilo a la embajada de Brasil.

Destaca que los militares tampoco ocupaban rangos importantes dentro de la milicia, además de no contar con un comando de tropa. "Cuando las cosas en el ámbito militar no se hacen de esa manera, no se consiguen respuestas idóneas", apunta San Miguel.

LEE EN LSR: ¿Habrá intervención militar de EU en Venezuela?

En adición, San miguel dice que Guaidó debió hacer un balance militar durante la jornada en que se levantó el pronunciamiento del operativo, es decir, debió informar a los seguidores del movimiento lo que se buscaba y lo que se iba alcanzando. "Es una operación en marcha", puntualiza.

LAS TESIS DEL FRACASO

Por su parte, Carmen Beatriz Fernández, consultora política venezolana que dirige Datastrategia señala que son dos las tesis del posible fracaso de la Operación Libertad.

En primer lugar, los apoyos que no llegaron. John Bolton había referido que altos funcionarios de Venezuela como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; y Rafael Hernández Dala, general de la Guardia Nacional estaban de acuerdo en que "Maduro debe irse".

Sin embargo, Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, dijo que los funcionarios "Hablaron, hablaron y hablaron y cuando llegó el momento de la acción no estuvieron dispuestos a hacerlo", en referencia a reuniones que habrían sostenido con la oposición.

Otro factor que pudo causar el debilitamiento del llamado es la a la solicitud de asilo a la embajada de España en Caracas por parte de Leopoldo López, quien acudió junto con su familia.

LEA TAMBIEN Maduro lanza a Ejército contra "traidores" y "golpistas" En una visita que hizo al Ministerio de Defensa, el presidente venezolano se refirió a lo sucedido este martes con la llamada "Operación Libertad"

LEA TAMBIEN Mueren dos menores de edad en manifestaciones de Venezuela Los adolescentes murieron este jueves luego de haber sido heridos durante las protestas opositoras en Venezuela, con lo que sube a fallecidos en las protestas

djh