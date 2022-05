Los casos de covid-19 aumentan en Nueva York, ¿volverán las restricciones?

La ciudad de Nueva York experimenta un nuevo aumento de contagios de covid-19, por lo que pasó este lunes a un nivel medio de alerta.

El cambio a un nivel medio (o nivel amarillo) significa que las restricciones de salud pública podrían volver a Nueva York. Sin embargo, aún no es obligatorio establecerlas.

El diario The New York Times señala que este repunte de contagios, después de seis semanas de tregua, es un preocupante recordatorio de que la pandemia no ha terminado.





LOS CASOS DE COVID-19 EN NUEVA YORK

La ciudad registra actualmente dos mil 500 casos nuevos al día, según las cifras de The New York Times. Esto supone un aumento significativo con respecto al promedio de 600 casos diarios que se reportaba a principios de marzo.

Sin embargo, es probable que los niveles de casos en Nueva York (y otras ciudades de Estados Unidos) sean mucho más elevados de lo esperado, ya que varias personas se hacen las pruebas en sus domicilios y estos resultados no suelen incluirse en los recuentos oficiales.

Este último aumento es impulsado por la subvariante de ómicron conocida como BA.2, que es aún más contagiosa. Aunque no se compara con el repunte que la ciudad experimentó en diciembre y enero pasados, sí es similar a la ola de contagios que ocasionó la variante delta en 2021.

Específicamente, hay dos subvariantes que preocupan a las autoridades de la ciudad: la BA.2.12 y la BA.2.12.1. Parece que ambas están detrás de los fuertes aumentos de contagios en el norte del estado de Nueva York.





¿EL REGRESO DE LAS MEDIDAS?

La ciudad introdujo el sistema de alerta por colores en marzo, basándose en los parámetros de los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Desde entonces, había permanecido en el nivel más bajo de riesgo (el color verde).

En el nivel medio actual, las restricciones que podrían regresar son el uso obligatorio del cubrebocas en las escuelas y la vacunación obligatoria para acceder a lugares como restaurantes y cines.

Si la ciudad alcanzara el nivel naranja de alto riesgo, podrían volver las mascarillas obligatorias en todos los lugares públicos cerrados.









