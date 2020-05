Los Ángeles mantendrá el "quédate en casa" hasta julio

Las órdenes de quedarse en casa del condado de Los Ángeles se extenderán "con toda seguridad" durante los próximos tres meses, reconoció la directora de salud pública del condado, Barbara Ferrer, durante una reunión de la Junta de Supervisores el martes.

Ferrer, aunque no emitió una orden oficial, dijo que la línea de tiempo solo cambiaría si hubiera un "cambio dramático en el virus y las herramientas disponibles".

"Nuestra esperanza es que al usar los datos, podamos levantar lentamente las restricciones durante los próximos tres meses", dijo. Pero sin pruebas terapéuticas ampliamente disponibles para el coronavirus o versiones rápidas en el hogar que permitan a las personas hacerse las pruebas diariamente, parece poco probable que las restricciones se alivien por completo.

Los comentarios de Ferrer llegaron poco después de que el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de la nación, advirtió al Congreso que los estados que presionan demasiado rápido para facilitar las órdenes podrían deshacer el progreso que desencadenaría un brote. Fauci dijo que una disminución de 14 días en los casos es el principal punto de control que los estados deben cumplir antes de reabrir.

En el condado de Los Ángeles, los casos confirmados y las muertes han seguido aumentando, a pesar de que las playas del condado reabrirán el miércoles, solo unos días después de que el condado eliminó las restricciones en las rutas de senderismo, parques y campos de golf. Pero Ferrer advirtió el martes que la relajación de las reglas será más lenta.

Además, en las playas se requerirán cubiertas faciales cuando no esté en el agua, y no se permitirá tomar el sol. Solo se permitirá la recreación activa (surf, correr, caminar y nadar) y no podrá haber hieleras, sillas, ni sombrillas.

La actualización de las órdenes de quedarse en casa de Los Ángeles se produce cuando los funcionarios intentan satisfacer dos necesidades: reiniciar la economía bajo una nueva normalidad y al mismo tiempo garantizar que el resurgimiento de la actividad no invierta el progreso en la lucha contra el coronavirus.

Hay un gran impulso en las últimas semanas para reabrir la economía del estado, que se ha visto afectada por las órdenes de quedarse en casa. El gobernador Gavin Newsom anunció la semana pasada nuevos protocolos para reabrir tiendas minoristas y algunos lugares de trabajo.





Según el plan, también se podría reabrir algunas comidas en restaurantes, lavados de autos y centros comerciales en las próximas semanas si los funcionarios de salud pública de un condado pueden demostrar que la propagación del virus se ha estabilizado y que tienen pruebas adecuadas y capacidad hospitalaria.

Es probable que algunos condados rurales que han visto relativamente pocos casos puedan alcanzar esos puntos de referencia más rápidamente que los condados urbanos como Los Ángeles.

Un análisis de datos del New York Times de la semana pasada descubrió que la mayoría de los grandes condados de California no están cerca de cumplir con los estándares de Newsom: que las muertes se han detenido en los últimos 14 días y si no hay más de un caso por cada 10,000 residentes en ese mismo período de tiempo.

La mayor parte de California falló esa prueba. De hecho, el 95% de los californianos vive en condados que no cumplen con ese estándar, según el análisis de The Times. Ni un solo condado en el sur de California ni el área de la Bahía de San Francisco cumplieron con los criterios.

Newsom sugirió el viernes que las pautas se modificarían más adelante en todo el estado, permitiendo que los condados más grandes afectados por el brote también se reabran de manera más amplia.

"En las próximas semanas, haremos anuncios posteriores para todo el estado, no solo para aquellos que cumplan con esos criterios más restrictivos", dijo Newsom.

A medida que otras regiones de California han visto una disminución en el número de infecciones reportadas y muertes relacionadas con covid-19, el condado de Los Ángeles, el más poblado del estado, continúa experimentando un crecimiento en ambos frentes. El condado informó el lunes que 566 personas adicionales resultaron positivas para el virus y 39 muertes adicionales, lo que eleva el número de muertes a 1,570. El recuento de muertes del condado de Los Ángeles representa más de la mitad del total del estado.