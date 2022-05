Los 49 minutos de terror en el ataque en Texas

Las autoridades que respondieron al tiroteo de este martes en una escuela de Uvalde (Texas), en el que murieron 19 niños y dos maestras, han recibido varias críticas durante los últimos días.

Residentes de la localidad y usuarios de redes sociales han cuestionado la respuesta de la Policía al ataque, pues consideran que fue lenta e inapropiada.

El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McCraw, dio a conocer este viernes nuevos detalles del tiroteo durante una conferencia de prensa:

Una persona identificada -no diré su nombre, pero estaba en la habitación 112- llamó al 911 a las 12:03. La duración de la llamada, fue de 1 minuto y 23 segundos. Se identificó y susurró que estaba en la habitación 112.

A las 12:10, volvió a llamar, en la habitación 112, informó que hay varios muertos.

A las 12:13, de nuevo, llamó por teléfono.

A las 12:16, volvió a llamar y dijo que había entre ocho y nueve estudiantes vivos.

A las 12:19, se hizo una llamada al 911, y otra persona en el salón 111 llamó. No diré su nombre. Colgó cuando otra estudiante le dijo que colgara.

A las 12:21, se escuchó a través de la llamada al 911 que se hicieron tres disparos.

A las 12:36, una llamada al 911, duró 21 segundos. La persona que llamó inicialmente devolvió la llamada. El estudiante-niño volvió a llamar, y se le dijo que permaneciera en la línea y que estuviera muy tranquilo. Le dijo al 911 que había disparado a la puerta.

Aproximadamente a las 12:43 y a las 12:47, pidió al 911 que por favor enviara a la policía ahora.

A las 12:46, ella dijo que no podía... que podía oír a la policía en la puerta de al lado.

A las 12:50, se hacen disparos, se oyen por encima de la llamada al 911.

A las 12:51, es muy fuerte, y suena como si los oficiales estuvieran sacando a los niños de la habitación. En ese momento, el primer niño que llamó estaba fuera antes de que la llamada se cortara.

Texas Department of Public Safety Col. Steven McCraw on the decision to not immediately breach the classroom door: "From the benefit of hindsight, where I´m sitting now, of course, it was not the right decision. It was the wrong decision, period. There´s no excuse for that..." pic.twitter.com/AHnfrqCaDI — CNN (@CNN) May 27, 2022

McCraw explicó que los agentes no irrumpieron en el salón en el que se encontraban el atacante porque pensaron que los niños ya estaban muertos.

"El comandante en el lugar de los hechos creyó en ese momento que se había pasado de un tirador activo a un sujeto atrincherado... y que no había más niños en peligro", dijo a los medios.

"Cuando se revisa la línea de tiempo, hubo un bombardeo - cientos de rondas fueron bombeadas en cuatro minutos en esas dos aulas; cualquier disparo posterior fue esporádico, y fue en la puerta", agregó McCraw.

"Así que la creencia fue que puede que ya no haya nadie vivo y el sujeto está ahora intentando mantener a raya a las fuerzas del orden o atraerlas para que entren", añadió. "Con el beneficio de la retrospectiva... por supuesto que no fue la decisión correcta. Fue una decisión equivocada".

UNA LENTA RESPUESTA