“Lo peor es tener cariño a los enfermos que no sabes si van a volver”

Ser enfermero en tiempos de Covid-19 no es una tarea sencilla. Simplemente en México hacen falta 350 mil elementos más para cubrir el déficit generado por esta pandemia y estar en condiciones de atender a los afectados.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indica que en nuestro país hay alrededor de 315 mil enfermeras y enfermeros y que en una población de más de 120 millones de personas, actualmente hay cerca de 2.4 de estos profesionales de la salud por cada mil habitantes, cuando se deberían tener por lo menos 4.4.

Esta carga excesiva de trabajo está causando problemas de salud en el personal que labora en dicho sector.

“Hemos visto niveles sin precedentes de exceso de trabajo por parte de las enfermeras, particularmente aquellas especializadas en unidades de cuidados intensivos, aquellas en administración o las más directamente involucradas en la respuesta a la pandemia de COVID-19”, comenta el Secretario General de la ONU, António Guterres, quien explica que dichos trabajadores a veces realizan su labor sin tiempo adecuado para descansar y recuperarse, sin apoyo y asistencia, con consideraciones limitadas para su salud mental y bienestar.

“Estoy viviendo los últimos días de esta experiencia después de haber pasado por lo peor, de haber tenido que dejar a mi familia, de noches sin dormir, de miedos que han costado de quitar, etc…”, escribe Lahcen Idrissi, enfermero valenciano que lucha contra el covid.

Por su parte, otras especialistas viven tan inmersas en la situación dentro de los hospitales que se sienten incómodas por las situaciones que se puedan llegar a presentar.

“Odio que este virus me haga pensar quién puede vivir. No deberíamos tener que hacer eso por las personas", dice la enfermera Kelsey Owen, quien muchas veces ha tenido que decirles a los familiares de personas que sus seres queridos están en las últimas horas de su vida y a menudo se encuentra con alguna forma de negación. Ahora, con ayuda de un terapeuta, lidia con la “fatiga de compasión”.

“Es como si me hubieran robado la alegría. He visto a los más enfermos de los enfermos en dos años. ¿Voy a mostrar la compasión y el amor que hice antes de esto? No lo sé. Y estoy haciendo lo mejor que puedo, pero este virus solo está ganando”, apunta mientras se limpia las lágrimas. “Es traumático”, dice Owen.

Y Lahcen Idrissi concluye:

“Lo peor que te puede pasar como personal sanitario en esta pandemia es cogerle cariño a pacientes que no tienes ni idea si vas a volver a ver…”.