“Lo inyecté y vi como desaparecía su sonrisa”, así fue la eutanasia de Don Pablo

Rodrigo contó una de las historias más duras, tuvo que ayudar a morir a su padre, quien llevaba ocho años con muchos problemas de salud física y mental, de acuerdo a declaraciones que hizo al diario colombiano El Tiempo.

“Lo inyecté, y solo yo pude ver cómo sus ojos se cerraban lentamente y su sonrisa, la que ya casi nunca tenía, se desaparecía”, recordó Rodrigo en la entrevista.

Don Pablo tenía 89 años, pero los últimos ocho habían resultado en un martirio debido a sus problemas de salud, Rodrigo prefirió tomar la decisión de dejarlo ir y de ayudarlo a morir para que pudiera descansar, aunque acepta que aún le afecta esta acción en su mente y en su corazón.

El cigarro, el alcohol y las medicinas que tomó por décadas le hicieron tener fuertes secuelas de salud mental y física.

“Nunca tuvo cáncer, afortunadamente, pero sí tenía muchas complicaciones respiratorias y problemas en el estómago, por lo que estuvo por más de 40 años tomando muchos medicamentos diferentes al mismo tiempo casi todos los días”, detalló Rodrigo.

Su hijo recordó que la salud de Don Pablo decayó en 2004, cuando sufrió un Accidente Cerebrovascular y estuvo cerca de perder la vida. Desde ese momento empezó a decaer también anímicamente por las secuelas que le dejó dicho evento.

“En uno de sus ataques de terquedad, porque no quería sentirse inútil, cómo decía él, se intentó parar de una mecedora y se cayó. Lo llevamos a urgencias. Se había roto la cadera y el brazo derecho, su brazo hábil. Y cómo ya era un señor de 81 años, no se los pudieron pegar bien y quedó casi que inmovilizado durante muchos meses”, contó Rodrigo.

“Dios mío, llévame ya, por favor”, era la frase que Don Pablo repetía más en sus últimos años.

Luego de años de cansancio y dolor por ver a Don Pablo tan mal, sus hijos iniciaron a buscar la opción de la eutanasia en Colombia, pero no reunía las características solicitadas.

“En ese entonces, como él no tenía una enfermedad terminal ni sufría por una patología específica, todo quedaba como si fueran solo achaques de la vejez, e iba a ser difícil que autorizaran la eutanasia”, lo que llevó a los hijos a tomar por su parte una decisión definitiva sobre la vida de su padre.

EL DÍA DE LA INYECCIÓN QUE ACABÓ CON LA VIDA DE DON PABLO

Rodrigo recuerda aún con dolor aquel en que tuvo que ayudar a morir a su papá.

“No sé cómo lo supo, si fue porque yo estaba llorando, pero esa tarde me miró y me sonrió. Yo no le había dicho nada, pero es como si él hubiese sabido que lo que le estaba dando era una sobredosis del calmante para que por fin descansara”, explicó Rodrigo.

Don Pablo ya no podía hablar y a través de la mirada pudo despedirse de su hijo, quien lo liberó del sufrimiento para que pudiera descansar.

El trauma dejó a Rodrigo varios días sin hablar, a pesar de que contaba con el apoyo de su familia. A veces aún recuerda aquel momento, a pesar del tratamiento psicológico al que se sometió.

“¿Y si mi papá por un milagro se recuperaba al menos unos días? ¿Me apresuré? ¿Debí seguir el proceso legal para la eutanasia y no tener que ser yo mismo quién lo inyectara? A veces me pregunto eso, que me atormentó por años, pero me siento en paz ahora, la misma paz que estoy seguro que le di a él; que tanto la necesitaba”, dijo para rematar su relato.

(Luis Ramos)