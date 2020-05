"Llegas a casa, lloras, te cuesta dormir": enfermero que combate covid

Para los médicos, enfermeras y demás personal de salud que le hacen frente al coronavirus (covid-19) en la primera línea de combate, no es fácil. Ser los principales testigos de la pandemia deja secuelas tanto físicas como psicológicas.

Joan, un enfermero que hace frente al coronavirus, relata su experiencia, a través de redes sociales.

Primero aborda lo que todo el mundo está experimentando, esté o no contagiada de covid-19: el encierro, estar lejos de tus seres queridos.

"De golpe cambia todo, te dicen que no salgas de casa, te quedas sin ver a tus amigos, a tu fami´lia, sin poder ir a comer, merendar o cenar a esos sitios donde tan buenos momentos has disfrutado con los tuyos, por no hablar de que no puedes salir de fiesta y hacer realidad esas noches y momentos que siempre has deseado vivir y siempre recordara´s".

Luego profundiza en su experiencia como personal de salud, como es lidiar con los casos de coronavirus y las familias de los enfermos.

"Me lanzo a la primera linea del puto virus covid-19, ayudando a sobrevivir a gente, a que no se compliquen sufriendo por encima de todo situaciones que no deseari´as a nadie, como cuando algu´n paciente te pregunta por sus hijos o por sus nietos, que si los podra´ volver a ver, o pacientes que nos dejan sin poder decir adio´s a sus familiares".

Posteriormente, expone las secuelas de la lucha, como es llegar a casa tras una larga jornada combatiendo al virus.

"Una carga psicolo´gica y fi´sica que te destroza poco a poco, llegas a casa y lloras, te cuesta dormir pensando en co´mo estara´ ese paciente que has dejado al acabar tu turno, o como estara´ ese compan~ero que se ha contagiado".

Finalmente, Joan hace un llamado para que los trabajadores del sector salud no sean héroes sólo durante esta pandemia y recuerda que siempre lo han sido"

"Tienes esa esperanza de que cuando acabe esto, todo cambiara, aprenderemos que los sanitarios no solo somos he´roes delante de esta pandemia, sino cada di´a del an~o".

"Detrás de la mascarilla, una gran sonrisa"

No todos son lamentaciones en el combate al coronavirus, Esther, enfermera de Madrid, España, ve el lado noble de la profesión y como la pandemia remarca la importancia del sector salud.

"Nunca imaginamos que viviri´amos una situacio´n como esta, viendo el lado ma´s duro de la vida en primera fila. Nadie nos prepara para sobrellevar el dolor ajeno, ni para trabajar con la muerte cara a cara", relata Esther.

Y continúa: "Muchas veces me preguntan que tiene de especial esta profesio´n. Son momentos como estos en los que te das cuenta de la grandeza de lo que hacemos".

Esther menciona las razones por las que todos los días sale, junto a sus colegas, a combatir al covid.

"Por los pacientes y por todo lo que te dan ellos a ti sin saberlo, sobre todo esos abuelos especiales de los que nunca te olvidas. Si no fuese por este tipo de cosas, hace mucho tiempo que ma´s de uno hubie´semos colgado el pijama para dedicarnos a otra cosa. Es imposible que alguien que dedica su tiempo ayudar a los dema´s no sea feliz".

La enfermera destaca el trabajo en equipo y la relación que lleva con sus colegas, lo que hace más llevadera la pandemia.

"A vosotras, os admiro y respeto porque sabe´is disfrutar esa sensacio´n que proporciona la realizacio´n de vuestro trabajo de manera ano´nima y sencilla. Gracias por que sin vosotras el trabajo seri´a imposible. Detra´s de estas mascarillas hay una gran sonrisa".

rgg