Llamada de Trump a Ucrania puso en peligro seguridad nacional: asesor militar

Alexander Vindman, teniente coronel del Ejército de Estados Unidos y asesor experto en Ucrania, es el primer miembro de la Casa Blanca en testificar ante los comités de la Cámara que están llevando a cabo las investigaciones preliminares del impeachment contra Donald Trump.

Vindman escuchó la conversación que Trump mantuvo el pasado 25 de julio con Volodímir Zelensky, en la que el mandatario norteamericano pedía como "un favor" a su homólogo de Ucrania investigar al hijo de su rival político para perjudicar las posibilidades de este último ante las elecciones de 2020.

The New York Times tuvo acceso a la declaración escrita que presentó este martes Vindman, en donde concluyó tras escuchar la conversación telefónica que lo que había sucedido no era ético y ponía en peligro la seguridad nacional.

No pensé que fuera apropiado pedir a un gobierno extranjero que investigara a un ciudadano de EU, y estaba preocupado por las implicaciones del apoyo de Ucrania para el Gobierno de EU

En el texto, Vindman asegura que nunca tuvo contacto directo con el presidente ni se comunicó con él de ninguna otra manera.

El militar se describe así mismo como "un inmigrante" y "un patriota": "Es un honor y un deber sagrado defender nuestro país, por encima de partidos o políticas", escribe el militar en su declaración.

El veterano de guerra deja claro en su testimonio que él no es el confidente anónimo que denunció la presión que ejercía la Casa Blanca sobre Ucrania para dañar al expresidente demócrata y aspirante a la nominación de su partido, Joe Biden.

El testimonio de Vindman se suma a la misma preocupación que tenían otros altos cargos de la Casa Blanca respecto a la política interesada de Trump hacia Ucrania.