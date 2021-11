Lily Ebert, sobreviviente del Holocausto y estrella de TikTok

Lily Ebert, de 14 años, se encontraba en el campo de concentración de Auschwitz cuando se hizo una promesa a sí misma.

"Si alguna vez salía de ese lugar, estaba decidida a hacer algo que lo cambiara todo", escribe en su autobiografía. "Tenía que asegurarme de que nada de esto pudiera volver a sucederle a nadie. Así que me prometí a mí misma que contaría al mundo lo que había pasado. No sólo a mí, sino a toda la gente que no podía contar su historia".

Y cumplió. La mujer de ahora 97 años contó su historia es su libro "La promesa de Lily: cómo sobreviví a Auschwitz y encontré la fuerza para vivir", publicado en septiembre de este año. Además, lleva muchos años haciendo trabajo educativo sobre el Holocausto.

Pero no se detuvo ahí. Con ayuda de su bisnieto, Dov Forman, logró alcanzar un público nuevo por medio de la red social TikTok. Al momento, Lily tiene 1.4 millones de seguidores y 20.3 millones de reacciones en sus videos.

LA HISTORIA DE LILY EBERT

Lily nació en Hungría. Vivía con sus padres y sus cinco hermanos en la ciudad de Bonyhád.

Cuando su padre murió en 1942, ella prometió que cuidaría a sus hermanos. Sin embargo, las cosas cambiaron dos años después, cuando los nazis sacaron a la familia de su casa y los enviaron a un barrio destinado para los judíos.

Poco tiempo después, se encontraban en un tren camino a Auschwitz. A su llegada, fueron recibidos por Josef Mengele, un oficial nazi que ahora es conocido como el "Ángel de la Muerte".

Con un gesto, Mengele envió a la madre de Lily y a sus dos hermanas pequeñas a la izquierda. Con otro, mandó a Lily y a sus dos hermanas mayores a la derecha. Nunca se volvieron a ver.

Las tres hermanas fueron liberadas al final de la guerra. Lily se casó y tuvo hijos, y se mudó a Londres en 1967. Eventualmente, logró reunirse con su hermano, que había sido separado de la familia y enviado a otro campo de concentración.

LILY CUENTA SU HISTORIA EN TIKTOK

Con ayuda de su bisnieto, Lily comenzó a hablar de su experiencia en TikTok. Ha relatado su camino a Auschwitz, al igual que el momento en el que fue separada de su familia. También recuerda cómo era la comida en el campo de concentración y los olores que la rodeaban mientras estaba ahí.

Por medio de videos, también responde diferentes preguntas que le hacen sus seguidores. En alguna ocasión, le preguntaron si recordaba ver a niños separados de sus padres.

"La gente sabe lo que quiere preguntar", dijo Lily al medio The Big Issue. "Pero a veces tienen miedo de preguntar. No quieren que nos perjudique. Pero el problema es que si no preguntan ahora, más adelante no estaremos para preguntar. Y estas preguntas deben ser respondidas".

ACV

Con información de Holocaust Memorial Day Trust, The Times of Israel y The Big Issue.