Líderes republicanos eligen libertad personal sobre bien común: NYT

Mientras se expande la nueva ola de covid-19 en Estados Unidos, impulsada por la variante delta, varios gobernadores republicanos han tomado medidas para combatir lo que consideran un peligro: la amenaza a la libertad personal, explica el diario The New York Times.

En Florida, el gobernador Ron DeSantis ha impedido que los gobiernos locales y los distritos escolares impongan mandatos sobre el uso de los cubrebocas. En Texas, Greg Abbott renovó una orden que prohíbe los mandatos de vacunación. En Dakota del Sur, Kristi Noem se ha opuesto a los cierres y a otras medidas para contener la pandemia.

Las acciones de los tres republicanos, quienes probablemente buscarán la presidencia en el 2024, revelan la política del partido ante la crisis sanitaria. Aunque estados como Florida se enfrentan a la peor ola de la pandemia, los líderes parecen pensar que el aumento de muertes es menos perjudicial políticamente que la imposición de mandatos, argumenta el diario.





LOS CAMBIOS EN EL PARTIDO REPUBLICANO

El escepticismo sobre las mascarillas, las vacunas y las medidas sanitarias está cada vez más entrelazado con las cuestiones culturales que dominan al partido. Este miedo de perder la "libertad médica" es parte de la preocupación de que la "cultura de la cancelación" venga tras la forma de vida de los conservadores, asegura el medio.

Por ello, los líderes republicanos que se han opuesto a los cierres y a otras medidas representan.





¿OTROS PUNTOS DE VISTA?

Según las autoridades sanitarias, la pandemia es ahora de los no vacunados. El virus está afectando principalmente a los estados conservadores con tasas más bajas de vacunación y actitudes más relajadas hacia las medidas.

De hecho, de los diez estados con más casos per cápita, nueve son dirigidos por republicanos, según la base de datos sobre la covid-19 de The New York Times.

Sin embargo, hay gobernadores republicanos que piensan de manera diferente. Larry Hogan, de Maryland, recientemente exigió que los empleados de hospitales y residencias de adultos mayores se vacunen.

"Francamente, me resulta confuso por qué algunos de mis colegas están ordenando por qué no se pueden usar máscaras, o mandando que las empresas no puedan tomar sus propias decisiones sobre las vacunas, o mandando que los sistemas escolares no puedan tomar decisiones por sí mismos", dijo Hogan en una entrevista. "¿Y luego hablan de libertad? Simplemente no tiene sentido para mí".





