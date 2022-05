Le dijeron a su familia que seguía vivo; había muerto en el tiroteo de Texas

La familia de una de las víctimas de la masacre en Texas, que resultó en la muerte de 19 niños y dos maestras este martes, denunció que se les dijo por error que el niño estaba vivo.

El tío de José Flores, Christopher Salazar, señaló que él y el padre del niño pasaron varias horas buscándolo después de enterarse del tiroteo.

Acudieron a la escuela, al hospital y al centro cívico en donde se encontraban los sobrevivientes, pues las autoridades les aseguraron que el niño de 10 años estaba entre ellos.

"Finalmente le dijeron al padre: 'Mira, ¿estás bien para escuchar lo que tengo que decirte? No, no ha sobrevivido'", dijo Salazar al medio The Daily Beast.

"Le mintieron. Querían que algunos miembros de la familia lo consolaran mientras le decían que su hijo ya se había ido", acusó Salazar. "Tuve una discusión con los policías allí dentro. Les dije: 'No me importa que me encierren o lo que sea. Le han mentido. Diciéndole que está vivo, que está bien'".

"No pudimos abrazarlo ni nada", añadió el Sr. Salazar. "Dijeron que (la situación era) demasiado fea. Se supone que su cuerpo estaba destrozado. La única forma de identificarlo fue por su ropa y una cicatriz en el pie izquierdo".





LA MASACRE DE UVALDE

El tiroteo de este martes en la escuela Robb Elementary, ubicada en la localidad de Uvalde, resultó en la muerte de 21 personas.

Salvador "N", un hombre de 18 años, fue identificado como el autor de la masacre. Según las autoridades, llegó a la escuela con un rifle y se encerró en un salón de clases, en donde comenzó a disparar.

Las víctimas fueron identificadas el miércoles en la mañana. Estos son sus nombres:

Alexandria Rubio, 10

Alithia Ramírez, 10

Amerie Jo Garza, 10

Annabell Guadalupe Rodríguez, 10

Eliana García, 10

Eliahana Cruz Torres, 10

Eva Mirles (maestra), 44

Irma García (maestra), 48

Jacklyn Jaylen Cazares, 9

Jailah Nicole Silguero, 10

Jayce Carmelo Luevanos, 10

José Flores, 10

Layla Salazar, 11

Maite Rodríguez, 10

Makenna Lee Elrod, 10

Miranda Mathis, 11

Nevaeh Alyssa Bravo, 10

Rojelio Torres, 10

Tess Marie Mata, 10

Uziyah García, 8

Xavier López, 10









ACV