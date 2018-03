ESTADOS UNIDOS

Las tres llamadas que alertaron del tiroteo en Florida

Dos policías están siendo investigados por haber ignorado una de las llamadas

REDACCIÓN 26/02/2018 06:45 a.m.

Las tres llamadas que alertaron del tiroteo en Florida. (Tomada de la web)

Según el diario estadounidense The New York Times una mujer alertó al FBI 40 días antes de que sucediera el tiroteo que efectuara Nikolas Cruz en el colegio de Parkland en Florida, Estados Unidos.

Según información del diario, no fue el único mensaje de advertencia que las autoridades recibieron e ignoraron, pues incluso el joven de 19 años llamó para avisar de que algo iba mal en su vida.

Rocxanne Deschamps llamó al teléfono de emergencias 911 asustada porque el adolescente se había peleado con su hijo, y temía que pudiera usar contra ellos las armas de fuego que poseía. "Se enfadó, entró en la casa y empezó a golpear las puertas y paredes, tirando todo al suelo en la habitación", le dijo al operador, "y entonces mi hijo entró y le dijo que parara pero ni quiso parar". La mujer añadió: "No es la primera vez que le pone un arma en la cabeza a alguien". "Lo único que le importa es su arma", añadió Deschamps quien cuidaba a Cruz tras la muerte de su madre

Según la emisora WPTV, Nikolas Cruz llamó en ese mismo momento y dijo, "Me enfadé un poco, y empecé a golpear las paredes y esas cosas, y entonces un chico vino y me tiró al suelo y empezó a atacarme, y me echó de la casa y me dijo que me iba a rajar", asegura. "Lo que pasa es que perdí a mi madre hace dos días, así que estoy con un montón de cosas en la cabeza ahora mismo"

La cadena informó que la policía acudió a la vivienda, sin embargo, cuando llegaron Nikolas Cruz y Rock Deschamps se abrazaron y pidieron que no detuvieran al adolescente.

Una llamada anónima a la oficina del sheriff el 30 de noviembre del condado de Broward, aseguraba que Cruz estaba almacenando armas de fuego y cuchillos y "podía convertirse en tirador ". Por lo anterior, dos policías están siendo investigados por haber ignorado esta llamada.

En tanto, el FBI recibió una llamada advirtiendo que Cruz tenía "deseo de matar, comportamiento errático, y publicaciones escalofriantes en redes sociales".

