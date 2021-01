Las tragedias que marcaron al nuevo inquilino de la Casa Blanca

Joe Biden, un joven demócrata con poca experiencia, fue electo senador por el estado de Delaware en diciembre de 1972. Sin embargo, un accidente que ocurrió dos semanas antes de su toma de posesión casi lo obliga a dejar su carrera política.

El 18 de diciembre de 1972, Neilia Biden y sus tres hijos regresaban a casa después de comprar un árbol de navidad. Fue entonces cuando una camioneta chocó con el automóvil de la familia Biden.

El senador se encontraba con su hermana Valerie cuando recibieron una llamada telefónica. Biden recuerda que él ya podía sentir la ausencia de su esposa: "Está muerta," dijo "¿verdad?".

Neilia Biden y su hija de trece meses, Naomi, fallecieron al instante. Los dos niños, Beau y Hunter, de tres y dos años, sobrevivieron al accidente, pero sufrieron fracturas y lesiones que los dejaron por meses en el hospital.

"No podía hablar, sólo sentía este hueco crecer en mi pecho, como si fuera a ser aspirado dentro de un agujero negro," recuerda el presidente electo.

Durante las siguientes semanas, Joe Biden durmió en un sillón junto a las camas de sus hijos. Solamente dejó el hospital para ir al entierro de su esposa y su hija. Joe Biden recuerda que incluso contempló el suicidio, "pero miraba a Beau y a Hunter dormidos... y me preguntaba quién les explicaría a mis hijos que yo también me había ido".

Después de la tragedia, el senador-electo consideró renunciar a su puesto. Sin embargo, el líder de la mayoría en el senado, Mike Mansfield, lo convenció de lo contrario.

El 5 de enero de 1973, Joe Biden tomó su puesto como senador en una capilla en el Centro Médico de Wilmington. En su discurso dijo lo siguiente: "Si en seis meses más o menos hay un conflicto entre ser un buen padre y ser un buen senador, lo cual espero que no ocurra... les prometo que me pondré en contacto con el gobernador electo Tribbitt como lo hice antes y le diré que siempre podemos conseguir otro senador, pero mis hijos no pueden conseguir otro padre".

Biden decidió quedarse en Delaware para que sus hijos siguieran viviendo en su casa. Durante su tiempo en el senado, tomó el tren de Wilmington a la ciudad de Washington todos los días, haciendo tres horas de su casa a su trabajo y tres más de regreso. Su hermana Valerie cuidaba a sus hijos durante el día.

En 1975, el hermano de Joe Biden le presentó a Jill Jacobs. "Ella me devolvió mi vida," dijo en su libro Promesas que cumplir. "Ella me hizo empezar a pensar que mi familia podría estar completa de nuevo". En su libro, recuerda que Beau fue quien primero le sugirió casarse con Jill, lo cual hizo en 1977. Su hija Ashley nació en 1981.

Joe Biden continuó como senador hasta enero de 2009, cuando renunció para convertirse en el vicepresidente de Barack Obama. Después de servir dos mandatos como el segundo hombre más poderoso del país, la presión aumentó sobre Biden mientras la gente se preguntaba si buscaría la presidencia en 2016.

Sin embargo, la tragedia siguió a la familia Biden y frenó las aspiraciones presidenciales de Joe. En 2013 le diagnosticaron a Beau un tumor en el cerebro. Poco antes de su muerte, le dijo a su padre: "Tienes que prometerme, papá, que no importa lo que pase, vas a estar bien. Dame tu palabra, papá, de que vas a estar bien. Prométemelo, papá".

Beau Biden falleció el 30 de mayo de 2015, a los 46 años. "Beau se midió a sí mismo como un marido, padre, hijo y hermano. Su honor absoluto lo convirtió en un modelo a seguir para nuestra familia", dijo su padre. "En las palabras de la familia Biden: Beau Biden fue, simplemente, el mejor hombre que cualquiera de nosotros haya conocido".

Desde entonces, Joe Biden ha explicado que no buscar la presidencia en 2016 ha sido su mayor arrepentimiento. Sin embargo, en 2019 anunció su nominación para la candidatura demócrata y ganó las elecciones del año pasado.

Biden explica que todavía lo acompaña el último deseo de su hijo Beau: "En un momento dado dijo que era mi obligación correr, mi debe. El deber era una palabra que Beau Biden no usaba a la ligera".

