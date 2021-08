Las principales promesas de los talibanes en Afganistán

Desde que los talibanes tomaron el control de Kabul este domingo, han hecho varias promesas tanto a los habitantes de Afganistán como a la comunidad internacional acerca de cómo gobernarán el país.

Sin embargo, las dudas persisten debido al miedo que se vive en el país y a la historia reciente de los talibanes.

Estas son algunas de las principales promesas que han hecho.





PROMESA DE UNA AMNISTÍA

Este martes, los talibanes anunciaron una "amnistía general" para todos los funcionarios estatales e hicieron un llamado para que retomen "su vida cotidiana con total confianza", según el medio AFP.

"No queremos que nadie salga del país, este es su país, esta es nuestra patria común, tenemos valores comunes, religión común, nación común (...) Hay una amnistía general, por lo que no habrá hostilidades", afirmó el principal portavoz talibán, Zabihulla Mujahid.

A pesar de esto, la población continúa intentando dejar el país, y Estados Unidos anunció que está en contacto con los líderes talibanes para garantizar la seguridad del aeropuerto de Kabul mientras continúa con las evacuaciones de sus ciudadanos y de colaboradores afganos.

Así lo destacaron el portavoz del Pentágono, John Kirby, y el subdirector de Logística del Estado Mayor, el general Hank Taylor, en declaraciones a la prensa.

"Nuestros comandantes en el aeropuerto están en comunicación con los comandantes talibanes sobre el terreno, fuera del aeropuerto, ha habido conversaciones y existe comunicación entre ellos y nosotros", apuntó Taylor.





ASEGURAN LA EDUCACIÓN DE MUJERES

El portavoz de la oficina política de los talibanes en Catar, Suhail Shaheen, aseguró este martes que las niñas y mujeres podrán continuar asistiendo a las escuelas y acceder a la educación superior en Afganistán con el país bajo su control.

"Hemos anunciado esa política más de una vez, en conferencias internacionales como la de Moscú, en la conferencia de Doha. Nuestro líder lo ha mencionado en sus discursos. Así que esa es nuestra política", dijo Shaheen en una entrevista con la cadena británica Sky News.

"En todas esas zonas que están cayendo de nuestro lado en Afganistán había miles de escuelas, escuelas de niñas, universidades. Todas ellas están operando", aseguró.

El portavoz subrayó que "incluso" se ha podido ver a una mujer presentando las noticias en Afganistán. "Ha regresado a su trabajo", afirmó.

Cuestionado por si las mujeres podrán ocupar cargos políticos en Afganistán, Shaheen respondió: "Nuestra política está clara. Pueden acceder a la educación y al trabajo, eso es una cosa".

"Ellas pueden tener cargos, pero pueden ocupar esos cargos en el contexto de la ley islámica, así que hay un marco general para ellas", puntualizó el portavoz talibán, que remarcó que las mujeres deben cubrirse de acuerdo a las "normas islámicas", pero que sus prendas "no se limitan al burka".

También aseguró que respetarán los derechos de las mujeres y que no habrá discriminación en su contra, explica el diario El País. Sin embargo, explicó que esto será "dentro de los marcos" que tienen.

LOS DERECHOS DE LOS PERIODISTAS

En un comunicado divulgado este martes, Reporteros sin Fronteras (RSF) cuenta que Mujahid les ha asegurado que los talibanes respetarán la libertad de prensa, pero subraya que dan a esas palabras "una credibilidad muy débil".

La organización recuerda que cuando los talibanes estuvieron en el poder entre 1996 y 2001, se vivió "un periodo negro" con todos los medios prohibidos con la excepción de Radio Sharía, que únicamente transmitía propaganda y emisiones religiosas.

Taliban tell RSF they will respect press freedom, but how can we believe them? | RSF https://t.co/amgHWArFTO — Christophe Deloire (@cdeloire) August 17, 2021

El portavoz talibán ha afirmado en su declaración a la organización que la información "será útil para la sociedad y al mismo tiempo podrá permitir corregir los errores de los dirigentes".

Mujahid también se ha mostrado de acuerdo con la petición que le han hecho de formalizar ese compromiso por escrito, aunque ha puntualizado que ahora se está en un periodo de transición y será mejor "esperar unos días".

"En todo caso los periodistas que trabajan para medios públicos o privados no son criminales y ninguno será perseguido. Para nosotros, esos periodistas son civiles y, además, son jóvenes con talento que constituyen nuestra riqueza. No habrá ninguna amenaza contra ellos", añadió.

"Si en algunos lugares se han quedado en sus casas es por la situación de guerra. Pronto podrán trabajar como antes. Los necesitamos para romper con el clima de miedo que reina actualmente en el país", ha concluido.

Te puede interesar 25 años de conflicto ¿Qué pasa en Afganistán?

Preguntado sobre qué ocurrirá con las mujeres periodistas, Mujahid ha respondido que Afganistán es un país musulmán y les pide que se queden en sus casas "sin estrés y sin miedo" hasta que se establezca un marco sobre las reglas de vestimenta. Pero después les garantiza que podrán volver a trabajar.

RSF se muestra muy pesimista sobre la realidad de esas afirmaciones y recoge los temores de algunos periodistas afganos sobre lo que realmente harán cuando los extranjeros se hayan ido del país y los talibanes se hayan instalado en el Gobierno.

También hace notar que desde que los talibanes han ido conquistando el país un centenar de medios de comunicación han cesado su actividad y los que continúan trabajando lo hacen con "las condiciones de los nuevos dueños del país".

En Afganistán se tienen registrados ocho agencias de prensa, 52 canales de televisión, 165 emisoras de radio y 190 publicaciones con 12 mil periodistas. En esos medios hay mil 741 mujeres, de las cuales 764 son periodistas profesionales.

El país ocupa el puesto 122 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF.





ACV