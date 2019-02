Las preguntas de Jorge Ramos que hicieron enfurecer a Maduro

Una serie de preguntas y un video bastaron para que Nicolás perdiera la paciencia y terminara la entrevista que el periodista Jorge Ramos le realizaba en el Palacio de Miraflores.

Este lunes, la noticia de que el equipo de Univisión fue expulsado de Miraflores y Ramos supuestamente había sido secuestrado por el régimen chavista dio la vuelta al mundo.

At this moment the @UniNoticias team expelled from Venezuela is leaving the hotel in Caracas in our way to the airport. We are being accompanied by the US and Mexico Embassy personal. They are taking us in a bullet proof vehicles for our own security. @jorgeramosnews pic.twitter.com/DsYQnNxnzy