WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que las "guerras comerciales son buenas" y "fáciles de ganar", al defender su anuncio de que la próxima semana impondrá aranceles a las importaciones de acero y aluminio.

"Cuando un país (EU) está perdiendo muchos miles de millones de dólares en comercio con virtualmente cada país con el que hace negocios, las guerras comerciales son buenas, y fáciles de ganar", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario citó como "ejemplo, que cuando estamos con un déficit de 100,000 millones de dólares con un determinado país, y se ponen listos, no comerciamos más - y ganamos ampliamente".

"¡Es fácil!", recalcó.

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don´t trade anymore-we win big. It´s easy!