Las extorsionan por WhatsApp, el drama de trabajadoras sexuales

"Los médicos me dijeron que mi hija se iba a morir (...) y que necesitaba una válvula y yo, si no tenía para comer, mucho menos tenía para comprar una válvula. Fui a diferentes ferreterías y nadie me la vendía. Regresé al doctor y me dijo (...) 'hija, es un hospital donde tienes que ir a buscarla'", relató a Efe.