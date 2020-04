Las colas del hambre en Madrid en medio de la pandemia

España es el segundo país con más casos de coronavirus (covid-19) en el mundo, sólo por detrás de Estados Unidos. Tras los hospitalizados y decesos, ahora viene el segundo golpe del virus: la economía.

El cierre de comercios no esenciales por la cuarentena ha provocado la reducción de ingresos en los bolsillos de los españoles, el hambre y la pobreza comienza a hacerse más evidente.

En Madrid, las filas para recibir apoyos, ya sea en especie o económicos, han aumentado. Las llamadas colas de hambre.

Yoselin, una joven de 18 años, esperó en una de estas colas para recibir una bolsa de comida para su familia.

Por el coronavirus dejó de ir a las clases de segundo de bachillerato en el Instituto de Vallecas I, su madre no trabaja y a su padre le redujeron la paga a la mitad, sin mencionar que tiene una hermana tiene siete años.

Los cuatro viven de alquiler en un departamento de tres habitaciones por 800 euros al mes, le han dicho

"Hemos llamado al casero porque no podemos pagar mayo. Nos ha dicho que al menos paguemos la mitad", dice Yoselin a El País.

La parroquía de San Ramón, donde está formada Yoselin, repartía 600 comidas antes de la pandemia, ahora la cifra llega a mil 300.

"Cada día vienen más y más", dice Alberto Vera, uno de los voluntarios de la parroquia de 71 años.

Cada día reparten cientos de kilos del banco de alimentos que la cocinera hondureña, Magali Huanca, de 44 años, decide a las 8:15 horas.

"Hoy he hecho picante de verduras. Me sale muy bien", dice Huanca.

Para las 13.30 horas ya tiene preparados 15 kilos de arroz y 40 de pisto para despachar.

El Banco de Alimentos de Madrid atendían en marzo a 150 mil personas, hoy son 190 mil.

Las solicitudes se han incrementado en un 30% por la pandemia.

Durante la pandemia, el Ayuntamiento ha recibido el mismo número de peticiones de ayuda alimentaria que en todo 2019: más de 34 mil.

Los comedores sociales han cuadriplicado el número de usuarios que atienden a diario. Vivir al día se ha traducido en acudir a la parroquia a recoger alimentos.

Algunos no han pisado un supermercado desde marzo. Otros se han cansado de llamar a las instituciones para pedir.

La cola de comida es tan larga que los voluntarios de la zona de Entrevías se han visto obligados a trazar dos carriles. Uno para los que ya venían de antes de la crisis, o de otra para los nuevos.

A diez kilómetros de la plaza donde cientos de familias hacían cola para pedir comida, el padre Gonzalo Ruipérez tiene guardados en la parroquia más de 70 mil kilos de alimentos para repartir, 30 mil más que en marzo. Si antes repartía para mil 600 familias, ahora lo hace para 2 mil 400.

"La falta de alimentos es lo primero que sale en estas situaciones. Me he encontrado con casos de padres que me dicen: no me den a mí, pero sí a mis hijos", dice el Padre Gonzalo.

Los alimentos provienen del banco de alimentos, de donaciones de supermercados, de empresas privadas o de compras que el mismo párroco, que gana 800 euros al mes, realiza, también de voluntarios.

"Todo apunta a que esta crisis va a ser peor que la de 2008. Al problema del empleo se sumarán los hijos descolgados en las aulas y los problemas intrafamiliares del confinamiento", cuenta el sociólogo de la Universidad Autónoma Josep Lobera.

"Los trabajos precarios no guardan colchón económico", dice Matilde Masó, socióloga y economista de la Universidad de A Coruña, que ha realizado numerosos trabajos sobre la anterior crisis inmobiliaria.



El doctor en Economía por la Complutense Gonzalo López avisa: "A diferencia de pandemias anteriores, esta puede tener efectos sociales y económicos distintos a los que históricamente hemos observado en estas situaciones. Para empezar, el impacto de las medidas de confinamiento está siendo desigual por el nivel de ingresos".

Con información de El País

(Rodrigo Gutiérrez)