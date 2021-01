Las 10 frases clave en el mensaje de asunción de Biden

"La democracia ha ganado" fue el mensaje inicial de Joe Biden tras jurar como el nuevo presidente de los Estados Unidos, en la ceremonia de inauguración realizada a las puertas del Capitolio.

Kamala Harris también juró como vicepresidenta de la Unión Americana, dentro de un discurso de Biden en el que ha hablado de unidad y dejar atrás la manipulación a través de información falsa.

Estas fueron las 10 frases más destacadas el discurso del demócrata:

1.- Celebra triunfo de la democracia.

"Celebramos el triunfo de una causa, la causa de la democracia. Es frágil, preciosa. La democracia ha prevalecido (...) Es un día histórico y de esperanza, de renovación y resolución".

2.- Pide terminar guerra de republicanos vs demócratas

"Comprendo que muchos compatriotas miran el futuro con temor, sufren por empleos y miran al techo preguntándose por sus familias, hipotecas, "los entiendo", y la respuesta es terminar la guerra demócratas contra republicanos, liberales contra conservadores, podemos lograrlo si abrimos nuestra alma y mostramos tolerancia y dispuestos a pensar como otras personas".

3.- Llama a frenar divisiones y confrontaciones.

"Debemos poner fin a esta guerra incivil que enfrenta al rojo contra el azul, lo rural a lo urbano, lo conservador a lo liberal".

4.- Pide ponerse en los zapatos del otro.

"Podemos hacer esto si abrimos nuestras almas en lugar de endurecer nuestros corazones. Si mostramos un poco de tolerancia y humildad. Y si estamos dispuestos a ponernos en el lugar de la otra persona. Como decía mi madre: ´Solo por un momento, ponte en sus zapatos´".

5.- Busca sanar relación con aliados.

"Prepararemos nuestras alianzas, EU ha sido puesto a prueba, pero hemos salido más fuertes, prepararemos nuestras alianzas y lideraremos, no solo con nuestro ejemplo, sino con el poder de nuestro ejemplo".

6.- Llama a frenar la covid-19.

"Debemos atajar esta pandemia como una sola nación. Puede que pasemos una mala noche pero la mañana será alegre, sobreviviremos juntos (...) Con unidad podemos arreglar muchos errores y derrotar a este mortal virus".

7.- Promete gobernador para todos los estadounidenses.

"Prometo ser presidente para todos los estadounidenses. El desacuerdo no debe desembocar en desunión, prometo ser presidente para todos los estadounidenses, trabajar igual de duro para los que le apoyaron como para los que no lo hicieron".

8.- Biden destaca a vicepresidenta Kamala Harris.

"Viendo a una vicepresidenta como Kamala, no me digan que las cosas no pueden cambiar", al hacer énfasis en ser la primera mujer negra en ocupar este cargo en EU.

9.- Promete volver al liderazgo mundial.

"Volveremos a ser una fuerza que lidere para el bien del mundo. Compatriotas, Estados Unidos tiene que ser mucho mejor de lo que hemos visto estos días. Y aquí estamos, días después de que una turba violenta quiso arrancar la voluntad del pueblo. No ocurrió, no volverá a ocurrir, no ocurrirá mañana ni nunca jamás".

10.- Luchará con el alma por la unidad.

"´Mi alma está en lograr que todos nos unamos. Sin unidad no hay paz ni avance; sólo crisis y caos".