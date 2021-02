La triste y "miserable" vida millonaria del líder norcoreano, Kim Jong-un

Kim Jong-un, actual líder de Corea del Norte, es uno de los personajes más enigmáticos del mundo ocupando numerosos titulares en la prensa internacional, sin embargo, aunque asumió su liderazgo tras la muerte de su padre, Kim Jong-il, muy poco se sabe de él.

Por eso, la periodista Anna Fifield, jefa de la oficina del periódico The Washington Post en Pekín habla para la BBC Mundo sobre su libro llamado "The Great Succesor: The Divinely Perfect Destiny of Brilliant Comrade Kim Jong-un" (El gran sucesor: el destino divinamente perfecto del brillante camarada Kim Jong-un) donde analiza la vida del joven líder norcoreano, principalmente su infancia y adolescencia, la cual describe como muy anormal y solitaria.

La describiría como muy anormal y muy solitaria. Él no iba a la escuela, no tenía amigos. Ni siquiera conocía a los hermanos de las otras familias de su padre. Estaba en un complejo junto con su hermano y hermana de padre y madre. Y estaban realmente los tres solos. Tuvo muy poco contacto con el mundo exterior o con la vida normal en su propio país cuando estaba creciendo

Una vida llena de lujos…

Sí, es cierto. Cuando era niño tenía ropa importada, comida importada. Vivía en un increíble complejo donde tenía piscinas y un coche que fue modificado para que pudiera manejar cuando era niño.

Y todos los juguetes que pudiera desear. Así que sí, ha vivido una vida de completo lujo, mientras que la norma en el país en ese momento era la privación completa.

Octavo cumpleaños

Lo que le hizo sentir especial fue que en su octavo cumpleaños se anunció a los principales líderes del régimen que él sería el sucesor de su padre y que algún día asumiría el liderazgo del régimen.

Así que le dieron un pequeño uniforme de general y cantaron una canción sobre cómo seguiría los pasos de su padre.

Familia

Tenía una relación muy estrecha con su madre. Aunque era la primera dama de facto de Corea del Norte y tenía muchos compromisos oficiales, estaba muy pendiente de sus hijos, revisaba sus tareas y los visitaba mientras ellos estaban en Suiza.

Ella estaba muy involucrada, pero también su hermana, quien era la principal persona que les cuidaba allí. Ella actuaba como la madre de los niños en ese momento, así que estuvieron muy unidos.

Aficiones

El baloncesto es su gran pasatiempo. Estaba obsesionado con el baloncesto en Suiza. Solía dormir con su pelota en la cama por la noche. Iba a la cancha de baloncesto todos los días después de la escuela y en cada oportunidad que tenía iba a París a ver partidos de la NBA.

Es una obsesión que continúa hasta el día de hoy.

Soledad en la adolescencia

Tuvo una educación tan anormal y una forma de vida tan inusual... Y la influencia de eso sobre él fue tan extraña... Es casi imposible que él hubiera salido de otra manera.

Para él, abandonar este régimen creo que hubiera sido extremadamente difícil. Su hermano mayor lo hizo un poco, pero no del todo. Continuó teniendo vínculos con el régimen hasta su muerte.

Creo que muchas de estas familias no pueden soltarse porque sí de las riquezas que vienen con ello.

MJP