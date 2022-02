La represión calculada... en Venezuela

La "política de represión" en Venezuela se sustenta en los ataques difundidos por medios de comunicación vinculados al gobierno de Nicolás Maduro, según un nuevo informe publicado este jueves.

Amnistía Internacional, Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) encontraron una correlación entre las detenciones arbitrarias en el país y las "estigmatizaciones" publicadas por varios medios de comunicación ligados al gobierno venezolano.

La correlación entre estos dos factores va en aumento: 29% en 2017, 24% en 2020 y 77% a mediados del 2021.

Basándose en modelos estadísticos sobre los registros de Foro Penal y CDJ, también logró comprobar que estas correlaciones varían por año, dependiendo de los cuerpos de seguridad involucrados.





LA IMPORTANCIA DEL NUEVO INFORME

El estudio, titulado "Represión calculada en Venezuela", analiza los medios afines al gobierno de Maduro y cómo han sido utilizados como herramienta de estigmatización y represión en el país.

Afirma que los patrones que se reportaron podrían mostrar la existencia de una persecución política en Venezuela.

#Venezuela: La correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias muestra cómo la represión calculada del gobierno podría configurar el crimen de lesa humanidad de persecución



Estos hechos deben ser investigados #JusticiaParaVenezuela?? https://t.co/f6O68bj6Ds pic.twitter.com/Tndi48AEOY — Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) February 10, 2022

Esta es la primera vez que se puede probar "con números, con evidencia, que esta coordinación efectivamente existe y que en algunos momentos ha tenido una mayor relevancia", señaló el director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, durante la presentación del informe.

Los expertos mencionan específicamente la correlación entre las estigmatizaciones realizadas en el programa de televisión "Con el Mazo Dando", presentado por Diosdado Cabello (el número dos del chavismo), y las detenciones arbitrarias en un 94%.

También señalan a otros medios como Misión Verdad y Lechuguinos.

¿CONSECUENCIAS PARA EL RÉGIMEN?

"Durante años, hemos documentado y denunciado la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro, que ha tenido como objetivo silenciar la crítica y la disidencia", aseguró la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.

Estos crímenes de derecho internacional y las violaciones a los derechos humanos (incluidas las detenciones arbitrarias por motivos políticos, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza letal) han sido sistemáticos y generalizados, según explicó la experta.

También recordó la investigación que publicó la Corte Penal Internacional (CPI) durante el año pasado, sobre los abusos de derechos humanos en el país. Pidió que considere estas nuevas aportaciones y que incluya en su reporte casos específicos de este tipo de violencia, así como a los posibles partícipes.

Además, hizo un llamado a la comunidad internacional para que apoye a las misiones que buscan la rendición de cuentas por parte de las autoridades venezolanas.

Por su parte, Himiob agregó que "no queda ninguna duda de la estrecha relación entre agentes del Estado venezolano, medios de comunicación públicos y privados, y ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos".

Aseguró que, si no se investiga y no se sanciona a las personas responsables, "no podemos impactar y mejorar efectivamente la situación estructural que nos ha llevado a una crisis de derechos humanos".