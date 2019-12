La rebelión opositora venezolana vuelca contra el propio Juan Guaidó

"Sí, hay una rebelión interna dentro de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), hay molestia profunda", dijo Brito a periodistas durante una comparecencia en la que respondió a las acusaciones de corrupción publicadas este domingo por el portal Armando.info.

RETO A GUAIDÓ

"Nosotros no vamos a aceptar que un inmoral y corrupto como tú venga a hablarnos de moral (...), solo tú, Juan Guaido, y los tuyos, están muy bien y muy cómodos, mientras el pueblo se muere de mengua (poco a poco)", agregó en referencia al lema "vamos bien", que suele repetir el jefe del Parlamento ante sus seguidores.

SIN DINERO NI PARA TRANSPORTE

"NO ADMINISTRO DINERO"

DICE NO CONOCER A LOS EMPRESARIOS

El diputado opositordijo este lunes que existe "una rebelión", de la que forma parte, en el seno del Parlamento contra el jefe de esta cámara,, por la presunta opacidad con la que ha manejado recursos desde que proclamó su Gobierno interino el pasado enero.El parlamentario aseguró, en referencia al impago de dietas y salarios desde hace varios años a los legisladores, que "unos 70 diputados firmaron una comunicación dirigida adonde le pedían información de los recursos manejados, de la desidia en la que han mantenido a los diputados"."Yo le digo ay te reto: mañana vamos a la AN, ven a sacarnos de nuestro curul", dijo antes de aseverar que solo lo sacarán del Legislativo "con los pies para adelante".Asimismo, dijo que no retiró su apoyo a Guaidó de forma "reactiva" luego de que se anunciara una investigación en su contra y que antes trasladó sus molestias al propio jefe de la Cámara, quien aseguró que las desoyó.Guaidó anunció este domingo la suspensión de sus responsabilidades a un grupo de diputados opositores, entre ellos Brito, por su presunta relación con el caso.Brito cuestionó que la directiva de la AN, el único poder que controlan los detractores del presidente, haya "manejado tantos recursos", mientras el grueso de los diputados incluso tienen que "pedir cola" (buscar quien los lleve gratis) para acudir a las sesiones parlamentarias.Indicó que se abstendrá de votar por Guaidó -a quien una cincuentena de países reconocen como presidente interino- si se presenta para presidir el Parlamento de nuevo en enero próximo, cuando el Legislativo renovará su directiva, pese a que los diputados habían acordado apoyar al opositor para otro período.El diputado también respondió a las acusaciones de corrupción en las que fue implicado por el portal Armando.info, negó conocer el caso, aseveró que no maneja dinero público y relacionó la publicación del presunto caso de corrupción a una reacción a la "rebelión" contra Guaidó.Según informó el domingo el medio, Brito y los diputados Luis Parra, Adolfo Superlano, Conrado Pérez, Emilio Fajardo, Richard Arteaga, Guillermo Luces, Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos, de la Comisión de Contraloría del Parlamento, habían firmado cartas de buena conducta a favor de los empresarios colombianos Alex Saab, Álvaro Pulido y Carlos Lizcano.También se vincula en esta trama a Freddy Superlano, quien fue presidente de la Comisión de Contraloría (tribunal de cuentas) de la AN hasta el pasado sábado, fecha en que renunció al cargo.Saab y Pulido lideran empresas que venden cada mes toneladas de alimentos al Gobierno de Maduro, y que son repartidos el programa subsidiado conocido en Venezuela como CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción).De acuerdo con una investigación de la misma Comisión de Contraloría, estos alimentos presentan "sobrefacturación" y son de "mala calidad".

A raíz de esta información del portal, Guaidó anunció ayer mismo que suspendió de sus funciones a estos legisladores, la apertura de una investigación y la reestructuración de la Comisión de Contraloría.



Pero Brito respondió este lunes alertando que no conoce a los empresarios colombianos y que las cartas de buena conducta difundidas por el portal de noticias tienen fecha de 2018, cuando él no formaba parte de la Comisión de Contraloría.



Además, señaló que el informe periodístico puede ser "cuestionable" aunque no ofreció detalles.

AJ