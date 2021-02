La razón por la que Starbucks ya no te dejará ver porno

El día de hoy la cadena Starbucks anunció que a partir del próximo año las redes de wifi que emplea la compañía prohibirán a sus usuarios el acceso a páginas pornográficas y eróticas de contenido explícito.

Lo anterior tras la presión ejercida por parte de distintas asociaciones civiles, por lo que en el año 2016 la marca de la sirena anunció que buscaría una solución tecnológica para evitar el bloqueo accidental de contenidos legítimos.

De acuerdo con Business Insider, la presión a Starbucks la hizo Donna Rice Hughes, presidenta de la ONG “Enough is Enough”, quien lanzó una petición a través del portal CitizenGo para impulsar la iniciativa.

Aparentemente, Starbucks se preocupa más de proporcionar pajitas de papel para proteger el medio ambiente que de proteger a los niños y a sus clientes en sus redes wifi públicas. La compañía ha roto su promesa de filtrar la pornografía y las imágenes de abuso sexual de menores pese a que hace más de dos años anunció que proporcionaría redes wifi seguras”, se señala en la campaña que ha acumulado un aproximado de 26 mil firmas.

En este sentido, se apunta a que en virtud del rompimiento de dicha promesa la compañía favorece las actividades sexuales delictivas, tales como la distribución de pornografía infantil.

Por su parte Starbucks ha aclarado a The Verge que en ningún momento se ha permitido consumir este tipo de canales pornográficos dentro de sus establecimientos, además de que el uso de las redes de la compañía para actividades ilegales está estrictamente prohibido.

