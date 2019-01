La razón por la qué se incendió un carro alegórico en el Desfile de las Rosas

REDACCIÓN 01/01/2019 05:50 p.m.

Este martes, durante la edición 130 del Desfile de las Rosas, llevado a cabo en la ciudad de Pasadena, California, se registró un pequeño incendio en uno de los carros alegóricos del evento.

La razón del incidente en el vehículo de la Fundación del Patrimonio chino en Estados Unidos se derivo tras una falla eléctrica, de acuerdo con lo referido por Fiesta Floats, compañía que construyó el carro.

Asimismo, se informó que por razones de seguridad, el vehículo fue retirado del itinerario del desfile. Hecho que igualmente fue señalado por los organizadores del evento a través de la cuenta de Twitter oficial del desfile.

One of the 2019 #RoseParade floats is experiencing technical difficulties at Orange Grove and Colorado. Thank you for patience and cooperation with law enforcement! — Rose Parade (@RoseParade) 1 de enero de 2019

De acuerdo a lo informado por Milenio, el incendio comenzó alrededor de las 10:00 horas, al momento en que el vehículo circulaba a la altura de la intersección del bulevar Orange Grove y la calle Green.

